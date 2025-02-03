В партии понимают, что эти отношения нужны Германии, а не России.

В 2022 году неожиданно для многих, и в первую очередь для России, которая верила в верховенство экономики над политикой, Германия в одностороннем порядке оборвала связи с РФ, присоединилась к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»), смирилась с подрывом газопроводов «Северный поток», и в результате всего вышеперечисленного сейчас терпит экономический кризис, переросший в кризис политический.

Идеальная возможность заявить о себе, считает стремительно набирающая популярность консервативная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ, AfD). Сегодня её руководство заявило, что в предвыборной программе партии содержатся планы немедленной отмены антироссийских ограничений (санкций), ремонт газопроводов «Северный поток», восстановление отношений с Россией, расширение сотрудничество с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом, а также уплотнение связей с Китаем.

Как отмечает АдГ, Россия на протяжении десятилетий была надёжным партнёром Германии, снабжавшим промышленность последней доступными энергоресурсами. И чем быстрее взаимодействие между Берлином и Москвой будет восстановлено, тем, считают в АдГ, лучше.

Не берёмся судить, не слишком ли для Германии уже поздно, да и готова ли на это Россия, которая уже перенаправила потоки энергоресурсов. Необходимо понимать, что для плодотворного сотрудничества должна быть стабильность и суверенитет. У Германии никакого суверенитета нет: страна не только является членом Евросоюза и НАТО, полностью вымывающие всю политическую свободу государства, но и размещает на своей территории американский военный контингент. Без решения этих проблем о чём бы то ни было говорить с Берлином — себе дороже.