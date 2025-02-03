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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Богатые россияне из-за санкций стали предпочитать приобретать недвижимость в РФ — Bloomberg
Естественно, это совсем не то, чего добивались те, кто начинали экономическую конфронтацию.

На протяжении десятилетий в российских «элитарных» кругах было принято приобретать недвижимость за рубежом — преимущественно в странах коллективного Запада. Предупреждения о том, что в случае чего все эти активы будут отняты, на этих деятелей никак не воздействовали. Переоценка ценностей случилась лишь в 2022 году, когда заявления, воспринимавшиеся как страшилки, закономерно оказались правдой. В результате незаконных санкций доступ россиян к западной экономике, по сути, перекрыт, и как итог, деньги вынужденно остаются внутри страны.

Сегодня данный факт отметило агентство Bloomberg, уточнившее, что влиятельные и обеспеченные россияне теперь предпочитают вкладываться в отечественную экономику, приобретая, в частности, недвижимость в России, например, в Москве.

Bloomberg резюмирует, что действия западных стран сделали россиянам если не пожизненную, то как минимум очень длительную и эффективную прививку от дальнейшего взаимодействия с Западом, а также дали возможность осознать, что самое безопасное место для капиталовложений — это своё государство.

При этом Bloomberg всё же отмечает, что зажиточные россияне всё-таки не отказались полностью от инвестиций в зарубежную недвижимость. Разве что направления изменились: теперь вместо стран Запада они вкладывают в страны Востока. В качестве примеров издание приводит Бали и Индонезию с их райскими климатическими условиями.

#россия #политика #экономика #санкции
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