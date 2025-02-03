Другим ключевым фактором эксперт назвал взрывной экономический рост Китая.

На протяжении даже не десятилетий, а столетий мир был сугубо западоцентристским, и Россия в различных её ипостасях также была в него включена не только с культурной и этнической точек зрения (данные обстоятельства сохраняются и по сей день), но и с политической точки зрения. Такое положение дел было естественным: именно европейские государства обладали огромным геополитическим влиянием, развитыми экономиками и мощными вооружёнными силами. В других уголках планеты попросту не существовало конкурентов.

Данное положение дел, сохранявшееся, как мы уже отметили, на протяжении столетий, избаловало Запад, а в России насадило с большим трудом искореняемый сейчас комплекс неполноценности. В 1991 году распался Советский Союз (большая Россия), её осколки стали разграбляться теми, кто нарекли сами себя «победителями» в Холодной войне, и Россия малая перестала восприниматься Западом не то что как центр силы, а вовсе как великая держава (сверхдержава).

Сегодня же ситуация радикально иная, и в своём свежем подкасте это отметил британский политолог Александр Меркурис. По словам Меркуриса, за последние тридцать лет в мире произошли фундаментальные изменения, позволяющие утверждать, что однополярный миропорядок закончился, а на смену ему пришёл многополярный порядок, в котором темп задают три современных сверхдержавы: США, Китай и Россия.

Как отметил Меркурис, именно взрывной экономический рост Китая, а также возвращение России стали теми факторами, которые изменили нынешнюю обстановку в мире.

«Другим фактором, который радикально изменил глобальную картину с 1990-х, с расцвета однополярного миропорядка, стало возвращение России в качестве великой державы. Данный фактор пока ещё не всеми осознаётся, но в 1990-х люди перестали воспринимать Россию великой державой, а затем Россия вернулась», — отметил Меркурис.

«С приходом Путина к власти мы наблюдали устойчивое восстановление российской силы, которое было столь же драматичным и стремительным, каким было и возвращение Китая», — продолжил эксперт.

По словам Меркуриса, на сегодняшний день множество насаждаемых в западных странах и западных информпространствах мифов о России, было развенчано: российская экономика гораздо более устойчивая и разнообразная, чем это было принято себе представлять, происходит восстановление промышленности, в том числе военной, в которой РФ в плане объёмов производства многократно превосходит весь совокупный Запад.

«Российская армия смогла принять вызов всех совокупных ресурсов коллективного Запада на Украине и продолжить при этом одерживать в этом конфликте победу. Данное обстоятельство, вкупе с подъёмом Китая, повлекло за собой колоссальные изменения в международных отношениях: к окончанию периода однополярности и переходу к многополярности с несколькими великими державами», — отметил политолог.

Меркурис полагает, что именно тот факт, что всё совокупное могущество Запада было, по сути, развеяно в конфликте на Украине, из которого Россия выйдет гораздо более могущественным государством, чем прежде, привёл к тому, что в США победу на президентских выборах смог одержать Дональд Трамп, который сейчас продвигает «революционные» изменения в американской внешней и внутренней политике.