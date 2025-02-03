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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Силовые машины» выпустили газовую турбину ГТЭ-170 для модернизации Каширской ГРЭС
Не ГОЭЛРО, конечно, но близко.

На протяжении двух десятков лет российская энергетическая отрасль существовала за счёт колоссального запаса прочности произведённых ещё в советский период агрегатов и энергетических установок. Понятно, что запас прочности не бесконечен, и электростанции неизбежно будут нуждаться в модернизации, особенно, учитывая тот факт, что в России сейчас активно наращивается промышленное производство, являющееся основным потребителем любых видов энергии. Процесс начался примерно в 2010-х, продолжается по сей день и будет продолжаться ещё как минимум столько же.

В частности, сегодня петербургское предприятие «Силовые машины» сообщило о том, что произвело и подготовило к отгрузке «инновационную газовую турбину» ГТЭ-170.1, которая отправится на Каширскую ГРЭС, где будет применена для модернизации станции. Всего на Каширскую ГРЭС должны поставить четыре турбины — две ГТЭ-170.1 и две ГТЭ-170.2. Полная модернизация станции должна завершиться в 2027 году.

Как отмечает производитель, турбины, аналогичные по мощности турбинам ГТЭ-170, ранее импортировались. Теперь же в России налажено импортозамещающее производство. На данный момент «Силовые машины» работают над двенадцатью такими турбинами. Все они, естественно, в разных степенях готовности, но главное, что есть спрос.

#россия #промышленность #энергетика #машиностроение
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