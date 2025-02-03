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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» устроит на IDEX 2025 премьеру своего противодронового ЗРК «Крона-Э»
Тема весьма важная. Сегодня у РФ непревзойдённый спектр знаний и технологий противодействия БПЛА.

События последних трёх лет показали, что беспилотники способны наводить много шороху, и что для противодействия им требуются новые, специализированные средства. На текущий момент в России с задачей перехвата беспилотников преимущественно справляются средства радиоэлектронной борьбы, а также ЗРК «Тор» и ЗРПК «Панцирь», но разнообразие в данной сфере отнюдь не помешает. И вот, внесением разнообразия занимается концерн «Калашников», объявивший сегодня о том, что новейший зенитный ракетный комплекс «Крона-Э», созданный преимущественно для прикрытия объектов от ударов беспилотников, будет впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Как пишет «Калашников», «Крона-Э» представляет собой ЗРК ближнего радиуса действия, а в его основную задачу входит прикрытие важных государственных объектов, объектов городской инфраструктуры, объектов особой важности, а также складов спецгрузов и объектов стратегических коммуникацией. Специализируется «Крона-Э» на перехвате беспилотных летательных аппаратов среднего класса.

Выставка IDEX 2025 пройдёт с 17 по 21 февраля. Российский оборонно-промышленный комплекс будет представлен на ней во всём своём великолепии. Необходимо понимать, что именно российское вооружение будет пользоваться основным спросом в мире после окончания украинского кризиса. Почему? Потому что зарекомендовало себя в реальных боевых действиях современного типа против равного по техническим возможностям оппонента (здесь не имеет значения, кто обеспечивал этому оппоненту технический паритет; важен сам факт). Проще говоря, у российского ОПК будет работы на многие-многие годы вперёд.

#россия #оружие #беспилотники #«калашников» #«крона-э»
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