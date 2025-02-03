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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии или в ОАЭ — Reuters
Остальные варианты, объективно говоря, не вполне актуальны.

Как было раньше: Европа и Запад в целом были как источниками и спонсорами конфликтов, так и территориями, на которых впоследствии подписывались мирные договоры. Иной расклад был невозможен, поскольку существовала объективная западоцентристская модель международных отношений, а другие государства ещё всего двадцать лет назад ничего из себя не представляли. Сегодня же ситуация радикально иная. Поскольку страны Запада в глазах одной из сверхдержав, в данном случае РФ, утратили моральное и какое бы то ни было ещё право становиться площадкой для проведения мирных переговоров — они напрямую финансируют украинский кризис, участвуют в открытой конфронтации с Россией и отказываются смотреть правде в глаза — для гипотетической встречи лидеров России и Соединённых Штатов будут рассматриваться совсем иные, непривычные для кризисов между западными (с культурной и этнической точек зрения) странами площадки.

Как передаёт агентство Reuters, стороны сейчас преимущественно рассматривают в качестве площадки для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ближневосточные стабильные государства — в данном случае речь идёт о Саудовской Аравии или Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Отмечается, что у обоих этих государств положительные отношения как с РФ, так и с США. В частности, благодаря содействию саудовского правительства удалось провести крупнейшую с окончания Холодной войны сделку по обмену заключёнными между Россией и США. Что до ОАЭ, то данное государство регулярно содействует обмену военнопленными между Россией и Украиной, тем самым подтвердив свою приверженность международному гуманитарному праву.

Несмотря на всё вышесказанное, все участники данного процесса, утверждает Reuters, отказались комментировать вышеизложенную информацию. На самом деле, вполне очевидно, что закулисные переговоры между РФ и США идут. Да, ни Европа, ни уж тем более Украина решать своё будущее не станут. Это сделают за них и без их участия.

#россия #сша #политика
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