Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина получила от США лишь $75 млрд из заявленных $177 млрд
Куда делись оставшиеся $102 млрд, Зеленский не знает.

Не откроем великую тайну современности, если скажем, что с 2022 года Украина критически зависима от западных стран, и преимущественно от США. После смены администрации в Белом доме этот поток денег был перекрыт, что уже вызвало вполне естественные в текущих реалиях эмоции в Киеве, но вот Владимир Зеленский утверждает, что масштаб финансирования Украины со стороны США преувеличен, и что он «не знает», куда ушла большая часть обещанных стране денег.

По словам Зеленского, которые он произнёс в интервью изданию Associated Press, из $177 млрд или $200 млрд, о которых говорят различные средства массовой информации и активисты, Украина получила лишь немногим более $75 миллиардов. Судьба оставшейся части суммы, утверждает Зеленский, ему неизвестна.

Иными словами, Зеленский повторил свою претензию к теперь уже ушедшей администрации Байдена, по сути, обвиняя её чуть ли не во лжи или даже в коррупции.

На самом деле, конкретно в данном случае слова Зеленского выглядят непривычно правдоподобными, поскольку, судя по экономическому состоянию Украины, все деньги ушли исключительно на поддержание боевых действий. А до экономики деньги либо не добрались уже непосредственно на месте, либо даже не покинули Вашингтон. Здесь уже ответы на все вопросы должен дать аудит, следствие и работа нового возглавляемого Илоном Маском Департамента государственной эффективности.

#украина #сша #политика
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
6
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
26
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
175
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
41
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
8

Сейчас обсуждают

Китя
21:16
Да быстрее бы уже амуде показала последний луч в туннеле. или как всегда одна серость и темнота. ладно погнал дальше гамать удачи. прилип сегодня к ПКе аж не оторватся.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:14
У тебя с покупкой зелёной карты (если вообще её купил) последняя извилина в голове выпрямилась
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Китя
21:12
да и 5080 вырывается в перед.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Frogbot
21:11
Лох не мамонт.
Крионирование набирает популярность в России: люди готовы платить миллионы за шанс на воскрешение
Китя
21:02
а в других примерах будет по другому или ты меришь только этим примером прям как маленький.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
21:00
речь идет про конкретный пример
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Китя
21:00
Точно прям это сложно. в каждом бенче графики разнятся. чтобы точно надо игры запускать и с ручкой записывать при тех же настройках. а потом делать вывод. так высчитывал.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Анатолий Михайлов
20:58
Я в 2019 покупал за 25 000 руб. XFX 5700 xt thicc iii ultra на CU и до сих пор хватает.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
20:58
я понимаю что 7 кадров это 5 процетов а не 10-15.что ты себе придумал.я в жизни на поделия хуанга не уйду.мылосос сами пользуйте.за оверпрайс жрать дерьмо ложками -вам оставлю
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Китя
20:57
Этот Вадик все понимает но все равно сопротивляется но мысли уже лезут в голову. а не прикупить 5070ti и положить болт на всю эту амудню.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем