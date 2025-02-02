Куда делись оставшиеся $102 млрд, Зеленский не знает.

Не откроем великую тайну современности, если скажем, что с 2022 года Украина критически зависима от западных стран, и преимущественно от США. После смены администрации в Белом доме этот поток денег был перекрыт, что уже вызвало вполне естественные в текущих реалиях эмоции в Киеве, но вот Владимир Зеленский утверждает, что масштаб финансирования Украины со стороны США преувеличен, и что он «не знает», куда ушла большая часть обещанных стране денег.

По словам Зеленского, которые он произнёс в интервью изданию Associated Press, из $177 млрд или $200 млрд, о которых говорят различные средства массовой информации и активисты, Украина получила лишь немногим более $75 миллиардов. Судьба оставшейся части суммы, утверждает Зеленский, ему неизвестна.

Иными словами, Зеленский повторил свою претензию к теперь уже ушедшей администрации Байдена, по сути, обвиняя её чуть ли не во лжи или даже в коррупции.

На самом деле, конкретно в данном случае слова Зеленского выглядят непривычно правдоподобными, поскольку, судя по экономическому состоянию Украины, все деньги ушли исключительно на поддержание боевых действий. А до экономики деньги либо не добрались уже непосредственно на месте, либо даже не покинули Вашингтон. Здесь уже ответы на все вопросы должен дать аудит, следствие и работа нового возглавляемого Илоном Маском Департамента государственной эффективности.