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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп назвал способ, которым Канада может избежать введённых США пошлин на товары
Нужно всего-то ничего: вступить в состав США.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вводит 25-процентные пошлины на ввозимые из Канады и Мексики товары, и 10-процентные пошлины на товары из Китая. Решение серьёзное, поскольку США в значительной степени зависят от поставок именно из этих государств, и в конечном счёте расплачиваться за это решение будут простые американцы, причём в прямом смысле: через возросшие цены на импортированные из вышеуказанных стран товары.

Но Трамп считает, что риски оправданы, и игра стоит свеч. В представлении Трампа, США не нужно «ничего из того», что есть, в частности, у Канады, и что если северный сосед желает избавиться от пошлин, то он может вступить в состав США.

«Мы платим сотни миллиардов долларов на СУБСИДИРОВАНИЕ Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что у них есть. У нас бесконечная энергия, мы должны делать свои собственные автомобили, и у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать. Без этой колоссальной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жёстко, но правда! Таким образом, Канада должна стать нашим Заветным 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и куда лучшая военная защита для народа Канады — И НИКАКИХ ПОШЛИН!», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Не берёмся судить, откуда Трамп берёт информацию о том, что США не нужно ничего из того, что Канада поставляет на американский рынок. Если бы так было на самом деле, то, наверное, товарооборота между странами бы не было. В любом случае, сначала необходимо обеспечить товарную независимость от Канады и лишь затем вводить пошлины.

Тем временем официальная Оттава уже прокомментировала действия Трампа, заявив об ответных 25-процентных пошлинах на товары из США. Опять же, торговые войны устраивают политики, а расплачиваться за них будут простые американцы и канадцы, которые к принятию соответствующих решений никаким боком не стоят.

#сша #политика #экономика #канада
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