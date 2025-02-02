И это ещё максимально дипломатично.

За последние двадцать лет, а в критически быстром темпе — за десять лет — в Европе произошла смена политиков условной «старой школы» на тех, кто были взращены на евроатлантических и глобалистских идеях. Идея глобализма, когда каждое государство занимается тем, что у него лучше всего получается, для них важнее, чем идея самодостаточности и суверенитета. Итог этой политики мы можем наблюдать воочию: экономический кризис в Европе, приведший к кризису политическому, когда правительства активно меняются, а популярность набирают «правые» партии и озвучиваемые ими идеи.

И вот, президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину дал свою оценку европейским элитам, которые довели ситуацию до нынешней. По словам Путина, в Европе измельчали политические элиты, ныне представляющие собой «политическую мелюзгу».

По мнению Путина, избиратели в Европе это видят и чувствуют, поэтому в европейских странах и появляются «всякие альтернативы» (прямой намёк на «Альтернативу для Германии»), которые действующие политики пытаются запретить вместо ведения с ними честной конкурентной борьбы.

«Как они нас в своё время учили — представьте более выигрышную программу. Если есть потребность общества в продвижении определённой политической идеи, то никуда не деться», — отметил глава государства.

Следует отметить, что в Европе сейчас действительно интересные изменения. Есть те, кто открыто выступают против действующей политики Евросоюза (Венгрия, Словакия), есть «ястребы» (Франция, Прибалтика, Скандинавия). Большинство же притихло и ждёт, чем всё закончится, чтобы затем сделать правильный вывод. Проще говоря, заняли весьма адекватную, согласно их положению и ситуации, позицию.