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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первая российская «зелёная» электростанция за месяц выработала почти 2 млн киловатт-часов электроэнергии
Об этом сообщила госкорпорация «Ростех», курирующая проект.

Несмотря на постоянно набирающий обороты тренд на переработку отходов и их вторичное использование, далеко не любой отход, как вы понимаете, может быть переработан. То, что не подлежит вдыханию второй жизни, отправляется на сжигание. В большинстве случаев на этом всё заканчивается, но весьма расточительно сжигать непригодные для переработки отходы просто так: гораздо правильнее будет использовать выделяемую в процессе сжигания энергию для преобразования оной в самый универсальный и удобный вид энергии — электрическую.

Для реализации данной задачи в подмосковном городском округе Воскресенск была построена «зелёная» электростанция. Называется она так не просто по характерной окраске, в первую очередь по принципу действия: на станции утилизируются отходы, энергия от утилизации которых затем используется для производства электрической энергии.

С момента запуска данной станции, которая стала первой из пяти запланированных, прошёл месяц, и за указанный период станция утилизировала более 19 000 тонн коммунальных отходов, благодаря которым удалось выработать без малого два миллиона киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщил холдинг «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех».

Как уточняется, максимальная мощность станции составляет 700 000 тонн отходов в год, которые можно преобразовать в 520 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Такой выработки хватит городу, в котором проживают порядка 80 тысяч человек.

Как отмечает «Ростех», сейчас перед Россией стоит задача полного отказа от стандартных мусорных полигонов. Все отходы должны или перерабатываться вторично, или, в случае невозможности переработки, условно сжигаться для выработки полезной энергии.

#россия #энергетика
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