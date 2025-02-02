Не поздно ли? Вот, в чём вопрос.

В ходе политического кризиса, который сейчас в Германии развернулся на фоне кризиса экономического и энергетического в результате присоединения Берлина к односторонним незаконным антироссийским санкциям, в ФРГ к власти пытаются прийти новые политические силы. В частности, партия «Альтернатива для Германии», которая обещает чуть ли не вернуть всё, как было, не указывая, впрочем, пути и возможности достижения этой цели.

В громких заявлениях кандидат на пост канцлера Германии от АдГ Алиса Вайдель, в частности, предложила вывести ФРГ из целого ряда невыгодных для страны международных соглашений и организаций. Среди таковых, в частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Парижское соглашение по климату, а также миграционный пакет ООН и европейская система предоставления убежища.

Вместе с тем Вайдель обещает, что в случае победы на выборах введёт мораторий на ускоренную выдачу гражданства ФРГ, подпишет указ о депортации нелегальных мигрантов, а также прекратит принимать новых беженцев и мигрантов — по сути, закроет границы для чужаков.

Понятно, что всё это на данный момент исключительно популизм. Победа АдГ на выборах, как бы это помягче сказать, весьма далека от реалистичного развития событий: слишком уж сильно действующие евроатлантические элиты в Германии вцепились во власть и будут делать всё возможное, чтобы не подпустить к ней национально-ориентированных политиков.