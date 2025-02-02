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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России тестируют способ очистки песка от мазута с помощью бактерий-нефтедеструкторов
Тема весьма актуальная, по известным причинам.

В середине декабря прошлого года в Чёрном море (Керченском проливе) произошла экологическая катастрофа: в результате столкновения двух нефтяных танкеров произошло их затопление и выброс перевозимого ими мазута на поверхность. Последствия аварии устраняются и по сей день, и будут устраняться ещё долго. И если с ликвидацией последствий разлива мазута на поверхности воды разобраться можно и привычными способами, то вот очистка песка, который слипся с мазутом, это уже задача, приближенная к фантастической.

Впрочем, фантастика — это всегда повод для учёных поломать голову. Вот учёные Кубанского государственного университета и работают над тем, чтобы использовать бактерии-нефтедеструкторы для очистки песка. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета, в стенах вуза уже тестируются штаммы вышеуказанных бактерий из собственной коллекции. Всего коллекция насчитывает примерно 100 культур, из которых 30 могут полностью перерабатывать нефтепродукты.

На данный момент вопросы вызывает способность имеющихся штаммов бактерий к поглощению мазута непосредственно марки М-100, которая разлилась в результате катастрофы в Керченском проливе. Данная марка мазута, уточняют учёные, содержит большое количество медленно усваиваемых бактериями углеводородных фракций, да и сам мазут чрезвычайно вязкий, что дополнительно затрудняет вышеизложенный процесс.

#россия #технологии #нефть
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