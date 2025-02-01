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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Приднестровье прекращены веерные отключения электроснабжения
Молдавская ГРЭС заработала, газ пошёл.

С начала нового года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) продолжались веерные отключения электроснабжения, вызванные прекращением транзита Украиной российского природного газа через доставшуюся ей в наследство от СССР/России газотранспортную систему. В числе главных пострадавших от этого решения оказалась именно ПМР, в которой функционирует Молдавская ГРЭС, обеспечивающая все потребности как самого Приднестровья, так и большей части Молдавии.

И если Молдавии есть, у кого попросить помощи с энергоснабжением, то вот Приднестровье такой роскоши лишено, в результате на протяжении месяца люди сидели с жёсткими графиками электроснабжения, а при таких условиях, как вы понимаете, невозможна никакая экономическая и просто бытовая деятельность. Что ж, по всей видимости, наиболее кризисный период преодолён, поскольку сегодня глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что на Молдавскую ГРЭС возобновлена подача газа, и, как следствие, сама станция переходит на стандартный режим работы.

На данный момент, отметил Красносельский, веерные отключения электричества в республике уже прекращены, а сейчас власти работают над тем, чтобы запустить теплоснабжение.

Добиться этого результата удалось благодаря соглашению с молдавской компанией «Молдовагаз», отправившей в рамках соглашения о займе первую партию газа из общего объёма в три миллиона кубометров. Приднестровье, в свою очередь, должно будет вернуть газ до 1 марта. Каким образом, впрочем, не до конца понятно. Россия, всячески поддерживающая Приднестровье, занимается поиском альтернативных путей и возможностей снабжения региона энергоресурсами.

#политика #энергетика #приднестровье
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