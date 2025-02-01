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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Январь 2025 года стал в Москве самым тёплым за 245 лет наблюдений
Аномалии иногда случаются.

Резко континентальная климатическая зона по географическим причинам обычно крайне стабильна и отличается характерной сезонностью, однако порой даже в ней происходят аномалии. Как, например, в средней полосе России в январе текущего года. Особенно отчётливо эта аномалия была заметна в столичном регионе, в котором наблюдения ведутся дольше других регионов, и есть статистические данные, на которые можно опереться. И вот, исходя из статистических данных, январь 2025 года в Москве был самым тёплым за все 245 лет, которые ведутся инструментальные наблюдения.

Как отметила пресс-служба Метеорологической обсерватории МГУ им. М. В. Ломоносова, среднемесячная температура воздуха в январе в Москве составила -0,02 ℃. Во второй половине января же и вовсе была преимущественно «плюсовая» температура, в результате чего снежный покров в столице полностью растаял уже к 19 января.

Как отметили метеорологи, данная климатическая аномалия в Москве связана с «интенсивным западным переносом», а также с «интенсивным вхождением морской полярной воздушной массы из Атлантики». К концу месяца к этим явлениям также добавились тёплые воздушные потоки из района Средиземноморья. В результате, в частности, в последние дни января среднесуточная температура воздуха в столице была на 11—12 градусов выше климатической нормы. Например, 30 января в Москве была зафиксирована температура +7,7 ℃.

Разумеется, ни о каком глобальном потеплении речи быть не может, хотя очевидно, что адепты данной теории в этом году будут особенно активны. С точки зрения статистики, а она как наука весьма упряма, и спорить с ней бесполезно, зима в средней полосе России циклична: бывают зимы с температурами, достигающими -36 ℃, а бывают такие, как в этом году, и бить в набат по этому поводу не стоит.

#россия #климат #погода
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