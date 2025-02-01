Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск снова назвал партию АдГ единственной надеждой для Германии
Маск не так далёк от истины.

В Германии сейчас политический кризис, связанный в первую и последнюю очередь с экономическим кризисом, который, в свою очередь, вызван непреодолимым желанием немецкого политического руководства поучаствовать в экономической конфронтации с Россией. Как теперь уже все поняли, экономическое взаимодействие между РФ и ФРГ было нужно в первую и последнюю очередь Германии, но бытует мнение, что даже если сейчас в Берлине к власти придут максимально национально-ориентированные политики и элиты, то пути назад уже нет по целому ряду причин.

Но попробовать отнюдь не помешает. На данный момент в Германии единственной политической силой, ратующей за перемены, является партия «Альтернатива для Германии» (АдГ, AfD). Являясь правой партией, она вполне закономерно находит поддержку среди американских консерваторов, победивших в прошлом году на выборах и ныне представляющих администрацию США. Вот и Илон Маск, ныне помимо своей основной деятельности также возглавляющий созданный при администрации Дональда Трампа Департамент государственной эффективности (Department of Government Efficiency, DoGE), снова выразил поддержку АдГ, назвав данную партию «единственной надеждой Германии».

И здесь следует отметить, что Маск отнюдь не голословен. Именно АдГ предлагает восстановить добрые отношения с Россией, решить экономические проблемы, в которых сегодня утопает ФРГ, и многое другое. Проще говоря делает весьма здравые заявления, свойственные политикам, переживающим за будущее своей собственной страны.

Другое дело, что в вопросе сохранения немецкой экономики, как минимум в её прежнем, всем привычном виде, уже в любом случае поздно. Даже если Берлин завтра же извинится перед Москвой, выплатит компенсации за ущерб от санкций и репарации за ущерб от поставленных Украине немецких вооружений и боеприпасов, то в одночасье проблемы Германии не решатся. Основной газопровод, снабжавший ФРГ — «Северный поток» — разрушен, исправной нитки недостаточно для обеспечения потребностей немецкой экономики, а его восстановление при идеальных условиях займёт не один год, которых у немецкой промышленности нет.

#россия #сша #политика #экономика #илон маск #германия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
18
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
4
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
+
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
167
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
+
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
14
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
4

Сейчас обсуждают

AleksK
19:39
Ну как не преуспел. Haval это вторая марка по популярности после лады в 2024 году.
Haval построит в Тульской области кластер по производству автомобильных компонентов
Майкопское Честное
19:39
Собираем Бублику попить. Почти бесплатно.
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
VRoman
19:31
Вот отстой-то. Ну назовите это чудо 4050/Ти, пожалуйста
Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет иметь два варианта - с 8 ГБ VRAM и 16 ГБ
[IRanPast]
19:28
Ты из какого отделения выполз, прибалтийского или грузинского?
Россияне смогут забрать накопительную часть пенсии в 2025 году: кто и как может это сделать
Ренат Ахтамянов
19:24
Ну 5080 по некоторым тестам даже хуже 4080 говорят)) я бы её даже pro не называл. Этакая супер версия)
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
Ренат Ахтамянов
19:23
На 40 сериях кто, мне кажется , навряд ли перейдут
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
Ruhama_Sama
19:22
Название очень кринжовое. Какой, блин, ультра премиум? Цыганщина Следующий чип видимо назовут ULTRA VIP GOLD DIAMOND BOSS EDITION
Casio объявила о скором выпуске новых часов G-Shock GAV-01
smash526
19:22
зато ии картинку вставил, с трудом кропнув У - Уровень https://www.youtube.com/watch?v=fO9e9jnhYK8
Запущена круглосуточная трансляция Земли с МКС в 4К
Елисей
19:09
ссылку или канал оставилии бы
Запущена круглосуточная трансляция Земли с МКС в 4К
Александр Кияница
19:07
Многопоточный софт давно стандарт. Нет такой проблемы.
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем