Неужели пошло дело?

Корпорация «Роснано» за все годы своего существования стала в российском обществе именем нарицательным, символизирующим коррупцию в совершенно аморальных объёмах. За всё своё существование «Роснано» не сделала, по сути, ничего из того, для чего создавалась, зато активно осваивала государственный бюджет. По какой причине сухим из воды удалось выйти руководившему корпорацией на протяжении многих лет Анатолию Чубайсу, мы когда-нибудь, наверное, ещё узнаем, но вот менее привилегированным членам руководства «Роснано» так везти не будет. И это наглядно продемонстрировал Мещанский суд Москвы, арестовавший по ходатайству следственных органов сразу трёх топ-менеджеров компании.

Речь идёт о бывшем исполнительном директоре Борисе Подольском, бывшем управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне, а также о директоре по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марине Касенковой. Все трое обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с подделкой отчётностей.

Как утверждает следствие, высшее руководство «Роснано» намеренно предоставляло государству недостоверные сведения об удовлетворительном финансовом положении и получило на основе этих сведений дополнительное финансирование вкупе с избеганием отзыва ранее выданных госгарантий.

За период с 2022 по 2024 год, то есть, уже после ухода Чубайса из компании, на основе вышеуказнных документов государство выделило «Роснано» свыше 43 миллиардов рублей.

Задержанные арестованы на 1 месяц и 28 суток и обвиняются по части 3 статьи 285 Уголовного Кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать «определённые должности» и заниматься «определённой деятельностью» на срок до трёх лет.