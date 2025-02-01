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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Мы будем говорить»: Трамп анонсировал переговоры с Путиным
И выразил надежду на то, что стороны сделают «что-то значительное».

Тема переговоров между президентами России и США уже несколько недель будоражит сознание журналистов и простых граждан. Военная, экономическая, политическая и информационная конфронтации стремительно становятся «токсичными» темами, и очевидно, что США под управлением новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом есть, чем заняться вместо этого. Например, внутренними проблемами и улетающим по развитию Китаем, который США упустили, сделав ставку на противостояние с РФ.

И вот, сегодня Трамп в очередной раз анонсировал переговоры с Путиным, заявив, что «мы хотим прекратить конфликт».

«Мы будем говорить. И надеюсь, что мы сделаем что-то значительное», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что «серьёзные» разговоры американской и российской сторон уже ведутся. В частности, по вопросу завершения украинского кризиса. Трамп непреклонен в своей мысли о том, что данный кризис необходимо закончить, и что если бы он был президентом вместо Байдена, то эти боевые действия бы не начались.

Безусловно, мы не можем вернуться в альтернативное прошлое, в котором Трамп победил Байдена и пошёл на второй срок подряд. Избежать конфликта можно было только одним способом: полным принятием условий России от декабря 2021 года по нейтральному внеблоковому статусу Украины, нерасширению НАТО на восток и откату военной инфраструктуры Североатлантического альянса на границы 1997 года. Трудно себе представить, что Трамп пошёл бы на такие условия.

#россия #сша #политика
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