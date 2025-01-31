В среднем в 2024 году автовладельцы тратили на ОСАГО 11 249 рублей за 12 месяцев.

Сервис Авито Авто провёл опрос 10 тысяч автовладельцев, чтобы выяснить их основные статьи расходов на содержание автомобиля. Большинство респондентов стремятся к экономии как на регулярных, так и на экстренных затратах. В Авито Авто сейчас действует акция по компенсации стоимости ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе «Селект». Актуальность этой акции подтверждают результаты опроса: 53% респондентов считают расходы на ОСАГО существенными.

В среднем в 2024 году автовладельцы тратили на ОСАГО 11 249 рублей в год, на КАСКО — 30 199 рублей, на плановое ТО — 23 133 рубля, на внеплановый ремонт — 38 669 рублей, на топливо — 9 387 рублей в месяц и на дополнительные расходы (парковка, мойка, шиномонтаж) — 4 809 рублей в месяц. Самыми предсказуемыми статьями расходов, по мнению опрошенных, оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Больше всего автовладельцы хотели бы сэкономить на топливе (45%), внеплановом ремонте (39%) и дополнительных расходах (31%). 12% опрошенных не планируют экономить на обслуживании автомобиля

Расходы на ОСАГО заняли четвёртое место (28%) среди статей расходов, на которых хотели бы сэкономить автовладельцы. Интересно, что восприятие стоимости ОСАГО меняется с возрастом: среди молодежи до 24 лет доля тех, кто считает эти расходы соответствующими ожиданиям, составила 36%, а среди людей старше 53 лет — 53%. Также наблюдаются региональные различия: например, в Воронеже 53% респондентов считают расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, а в Новосибирске и Самаре — лишь 40%. 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 тысяч рублей, 22% — от 10 до 15 тысяч, и 9% — более 25 тысяч рублей.

Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто, подчеркнул, что компания стремится предоставить пользователям инструменты для управления расходами на автомобиль, и компенсация стоимости ОСАГО — один из таких инструментов.