Сервис Авито Авто провёл опрос 10 тысяч автовладельцев, чтобы выяснить их основные статьи расходов на содержание автомобиля. Большинство респондентов стремятся к экономии как на регулярных, так и на экстренных затратах. В Авито Авто сейчас действует акция по компенсации стоимости ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе «Селект». Актуальность этой акции подтверждают результаты опроса: 53% респондентов считают расходы на ОСАГО существенными.
В среднем в 2024 году автовладельцы тратили на ОСАГО 11 249 рублей в год, на КАСКО — 30 199 рублей, на плановое ТО — 23 133 рубля, на внеплановый ремонт — 38 669 рублей, на топливо — 9 387 рублей в месяц и на дополнительные расходы (парковка, мойка, шиномонтаж) — 4 809 рублей в месяц. Самыми предсказуемыми статьями расходов, по мнению опрошенных, оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.
Больше всего автовладельцы хотели бы сэкономить на топливе (45%), внеплановом ремонте (39%) и дополнительных расходах (31%). 12% опрошенных не планируют экономить на обслуживании автомобиля
Расходы на ОСАГО заняли четвёртое место (28%) среди статей расходов, на которых хотели бы сэкономить автовладельцы. Интересно, что восприятие стоимости ОСАГО меняется с возрастом: среди молодежи до 24 лет доля тех, кто считает эти расходы соответствующими ожиданиям, составила 36%, а среди людей старше 53 лет — 53%. Также наблюдаются региональные различия: например, в Воронеже 53% респондентов считают расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, а в Новосибирске и Самаре — лишь 40%. 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 тысяч рублей, 22% — от 10 до 15 тысяч, и 9% — более 25 тысяч рублей.
Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто, подчеркнул, что компания стремится предоставить пользователям инструменты для управления расходами на автомобиль, и компенсация стоимости ОСАГО — один из таких инструментов.