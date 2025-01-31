Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Кризис вынуждает Nissan сокращать производство в США
Хватает там и других проблем.

Японский автопроизводитель Nissan, столкнувшийся с серьёзными финансовыми трудностями, приступил к сокращению объёмов производства. Первыми под удар попали американские заводы в Смирне (Теннесси) и Кантоне (Миссисипи), выпускающие кроссовер Rogue (X-Trail) и седан Altima. С апреля 2025 года на этих предприятиях временно отменена вторая смена.

В Nissan не уточняют, насколько данное решение повлияет на общий объём производства и как долго продлится односменный режим работы. Аналитики прогнозируют, что в этом году компания может выпустить в США на 63 тысячи автомобилей меньше, что составляет около 12% от планируемого объёма.

Сокращения затронули и моторный завод Nissan в Дечерде (Теннесси). По словам Дэвида Джонсона, главы отдела производства и управления цепочками поставок североамериканского подразделения, загрузка предприятия недостаточна для двухсменной работы.

Несмотря на текущие сокращения, Nissan планирует в будущем вернуться к двухсменному графику на своих заводах в США. В Смирне в 2027 году должно начаться производство подключаемого гибрида Rogue, а в Кантоне в 2028 году — выпуск электромобилей. Кроме того, Nissan предлагает сотрудникам добровольные выходные пособия. Компания не раскрывает количество сокращаемых рабочих мест, но, по неофициальным данным, речь идёт о 1,5 тысячах человек.

Напомним, что Nissan находится в сложном финансовом положении и планирует слияние с Honda и Mitsubishi в 2026 году. Однако эта сделка столкнулась с проблемами, в частности со стороны французского партнёра Renault и из-за нежелания Mitsubishi участвовать в слиянии.

#автомобили #nissan
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
90
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
17
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
44
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
2
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
5
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
113
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
2
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4

Сейчас обсуждают

Бoтo -- Чaт
22:07
>Пользователи сообщают о множестве проблем в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 Ну да, обычно в куче говна полно червей.
Пользователи сообщают о множестве проблем в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2
Vorvort
22:05
Дима, смотри Graphics score у 5080 и моей 7900 XTX. Я даже сток 4090 обошел (у моей Radeon 36547 баллов).
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Анатолий Шведцов
22:03
ебланы, вложите деньги в инфраструктуру прибрежных городов
В 2031 году у берегов Сочи появится первый в России насыпной остров за 1 триллион рублей
7raven
21:59
Как это не парадоксально звучит, но именно России придется пережевывать и выплевывать Америку.
Трамп намерен требовать от БРИКС обязательства не нарушать господствующее положение доллара
7raven
21:58
Украина - придуманное государство! Поляки так считают, не мы ))
Новый глава Госдепа США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
cibershot
21:54
9 т.р это 300$ было тогда. Накопить запросто
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
FelsheR-zzzzz
21:45
Ахаха, какие эмоции у перекупа? Ты же её продашь. А навар пропьешь. Ты бы на эти деньги ремонт в своей конюшне лучше сделал.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Cowboy Huggies
21:42
5080 карта для нищебродов, 5090 для элиты.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
FelsheR-zzzzz
21:41
Так и сейчас все те кто мог купить в 13м году, купят в 25м. Слегка дороже средней з/п по резиновой.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
FelsheR-zzzzz
21:40
я 660 твинфорс2 за 9 с хвостиком брал, а с учетом кредита 10+тыс, уже и не помню точно.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем