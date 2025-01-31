Хватает там и других проблем.

Японский автопроизводитель Nissan, столкнувшийся с серьёзными финансовыми трудностями, приступил к сокращению объёмов производства. Первыми под удар попали американские заводы в Смирне (Теннесси) и Кантоне (Миссисипи), выпускающие кроссовер Rogue (X-Trail) и седан Altima. С апреля 2025 года на этих предприятиях временно отменена вторая смена.

В Nissan не уточняют, насколько данное решение повлияет на общий объём производства и как долго продлится односменный режим работы. Аналитики прогнозируют, что в этом году компания может выпустить в США на 63 тысячи автомобилей меньше, что составляет около 12% от планируемого объёма.

Сокращения затронули и моторный завод Nissan в Дечерде (Теннесси). По словам Дэвида Джонсона, главы отдела производства и управления цепочками поставок североамериканского подразделения, загрузка предприятия недостаточна для двухсменной работы.

Несмотря на текущие сокращения, Nissan планирует в будущем вернуться к двухсменному графику на своих заводах в США. В Смирне в 2027 году должно начаться производство подключаемого гибрида Rogue, а в Кантоне в 2028 году — выпуск электромобилей. Кроме того, Nissan предлагает сотрудникам добровольные выходные пособия. Компания не раскрывает количество сокращаемых рабочих мест, но, по неофициальным данным, речь идёт о 1,5 тысячах человек.

Напомним, что Nissan находится в сложном финансовом положении и планирует слияние с Honda и Mitsubishi в 2026 году. Однако эта сделка столкнулась с проблемами, в частности со стороны французского партнёра Renault и из-за нежелания Mitsubishi участвовать в слиянии.