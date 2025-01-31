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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Haval построит в Тульской области кластер по производству автомобильных компонентов
Вот это уже интересно и важно.

Мало для кого это является секретом, но автомобили китайских брендов, как и автомобили европейских брендов до них, собираются в России методом крупноузловой сборки. То есть, в Россию приезжают готовые машинокомплекты, здесь они собираются в готовый автомобиль, и максимум, на что можно рассчитывать из непосредственно отечественного производства — это на штамповку деталей кузова.

Ситуация ни в какие ворота не лезет, поскольку ни о какой локализации производства в таких условиях даже речи быть не может. И вот, по всей видимости, российское политическое руководство обратило на сей факт внимание, и отдельные китайские автомобильные бренды начали делать для себя единственно правильные выводы. А именно — слушать, что им говорят, как это делали раньше и европейские автомобильные бренды.

Так, первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев сообщил о том, что российская «дочка» автобренда Haval (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»), принадлежащего автоконцерну Great Wall Motors, уже занимается строительством в регионе кластера по производству автомобильных компонентов. О каких компонентах идёт речь, не уточняется. Самое главное, что необходимо полностью локализовать в РФ — это производство двигателей, трансмиссий и ходовой части.

По словам Пантелеева, Тульская область в значительной степени является автомобильным регионом, и автомобилестроительная отрасль занимает 12 % от валового регионального продукта области.

Европейским автобрендам, если они решат (а делать это рано или поздно придётся, причём для них же лучше, чтобы это случилось раньше) вернуться на российский рынок, теперь придётся конкурировать с китайскими автобрендами, бешеными темпами нарастившими присутствие в РФ за последние три года. А автолюбителям это только на пользу: чем больше выбор, тем лучше.

#россия #промышленность #haval #great wall motors
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