Об этом, по крайней мере, пишет западная пресса.

Несмотря на все громкие заявления о том, что Европа прекрасно справится без российских энергоносителей, реальность показывает, что нет, не справится. У особо принципиальных происходит тотальная деиндустриализация, а те, кто думают о собственном государстве, возросли расходы по причине перехода с трубопроводного газа на сжиженный — тоже, между прочим, в большей части российский.

Тем временем вследствие утраты привычных для Европы маршрутов поступления газа — через «Северные потоки» и через газотранспортную систему Украины — популярность стал набирать альтернативный маршрут через «Турецкий поток». Вот издание Reuters и сообщает, что поставки газа через «Турецкий поток» достигли рекорда, и в январе составили 50 млн кубометров в сутки.

Напомним, что «Турецкий поток» ведёт не только в саму Турцию, но и ответвляется в сторону южной и юго-восточной Европы. Многие эти страны вполне лояльно относятся к России, поэтому должны продолжать обеспечиваться энергоносителями.

Впрочем, организаторов и зачинщиков экономической конфронтации с Россией (а кто это, понять несложно) это не устраивает, и в этом месяце они подтолкнули Украину к попытке нанесения удара по газокомпрессорной станции «Русская», обеспечивающей нагнетание давления в «Турецком потоке». Стараниями средств ПВО и РЭБ обошлось без повреждений.