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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
Зато если оплатить услугу по ускоренному переводу, то всё делается быстро.

Крупнейшие интернет-магазины России задерживают выплаты продавцам, искусственно увеличивая сроки до месяца. Обычно процесс занимает 9-15 дней, но теперь продавцы вынуждены ждать по 24-27 дней. Это делается осознанно, чтобы подталкивать продавцов к использованию платной услуги ускоренного перевода денег.

Внимание на проблему обратил Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО), направивший письмо в Минпромторг. Ozon недавно перешел на еженедельный график выплат, что увеличило средний срок нахождения средств на счетах до 24 дней вместо прежних 15.

Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков признал, что срок хранения средств на счетах Ozon вырос с 15 до 27 дней. Проблема затрагивает не только Ozon, но и другие торговые площадки. Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что с начала 2025 года срок отсрочки платежа на маркетплейсах увеличился на неделю. Волков добавил, что на Wildberries в начале 2024 года деньги поступали в течение пяти дней, а теперь срок вырос до 19 дней.

Ранее Ozon выплачивал деньги продавцам дважды в месяц: до 25 числа и до 15 числа следующего месяца. С 11 декабря 2024 года выплаты производятся еженедельно, но с задержкой в три с половиной недели. Например, 29 января 2025 года продавцы получили деньги за товары, проданные с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Маркетплейсы предлагают продавцам платную услугу ускоренного перевода денег, удерживая от 1,19% до 3,49% суммы. Ozon считает, что новый график выплат помогает продавцам быстрее получать и вкладывать деньги в бизнес, а также учитывать возвраты и обеспечивать выплаты зарубежным контрагентам.

Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников предсказывает, что небольшие интернет-магазины могут последовать примеру крупных площадок, увеличивая сроки выплат для наращивания оборотных средств. Михаил Бурмистров подчеркнул, что это выгодно магазинам из-за высокой ключевой ставки и ставок банков.

Партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова считает, что продавцам будет непросто добиться правоты через суд, так как маркетплейсы могут менять договоры в одностороннем порядке. Продавцам придется приложить много усилий, чтобы доказать недобросовестность торговых площадок, поскольку их деньги поступают в собственность компании.

#wildberries #маркетплейсы #ozon
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