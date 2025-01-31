Это положение нарушили сами США, которых никто за руки не тянул.

Несмотря на то, что усилия многих стран в деле дедолларизации колоссальны и уже привели, например, к использованию национальных валют в расчётах между собой, доллар США по-прежнему остаётся главной мировой резервной валютой и, по сути, главным экспортным товаром Соединённых Штатов. Сколь долго это ещё будет продолжаться, гадать заведомо неправильно и нелогично, но то, что в Вашингтоне видят угрозу положению доллара, это очевидно.

Так, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что «идее того, что США будут просто стоять и смотреть на то, как страны БРИКС пытаются уйти от доллара, пришёл конец».

«Мы намерены потребовать от этих, по всей видимости, враждебных стран, обязательства ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать любую другую валюту, призванную заменить могучий доллар США», — заявил Трамп.

По словам президента США, в противном случае страны БРИКС столкнутся со 100-процентными пошлинами и «смогут попрощаться с чудесной американской экономикой». Трамп добавил, что любое государство, пытающееся ослабить положение доллара, может попрощаться с американским рынком и поприветствовать пошлины.

Понятно, что перед нами очередное агрессивное заявление Трампа, которое он вряд ли сможет реализовать. Перед президентом США есть сразу несколько проблем. Во-первых, это не страны БРИКС поставили доллар под угрозу, а сами США, решившие использовать свою валюту в качестве экономического оружия. Таким образом, чтобы развернуть тренд на дедолларизацию, Трампу необходимо развернуть на 180 градусов и всю американскую внешнюю политику, и начать с полного и безусловного снятия всех рестрикций («санкций») с России. Что до угроз пошлинами, то президент США должен осознавать, что расплачиваться по пошлинам в конечном счёте будут именно простые американцы, потому что США уже очень давно импортируют не в пример больше товаров, чем экспортируют, и львиная доля этих товаров идёт из стран-членов БРИКС. Это ли сейчас нужно американской экономике, вопрос риторический.