На что только не пойдёшь ради того, чтобы единогласно продлить антироссийские санкции.

Среди всех европейских стран Венгрия, по сути, ведёт себя именно так, как и подобает вести себя национальному государству: бьётся за свои собственные интересы, не считаясь ни с моралью, ни с общей «повесткой», ни с какими бы то ни было «нарративами». Вот Венгрии нужен природный газ из России, и Будапешт готов полностью парализовать работу Европарламента и Еврокомиссии в вопросе продления незаконных антироссийских санкций до тех пор, пока Европа не заставит Украину возобновить транзит российского газа через свою доставшуюся ей в наследство от СССР/России газотранспортную систему.

И вот, похоже, венгерский шантаж сработал. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия пообещала Будапешту добиться от Украины того, чтобы она возобновила поставки газа из России. Вместе с тем Венгрия, добавил Орбан, потребовала, чтобы Еврокомиссия заставила Киев сохранить транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба» и прекратить попытки нанести ущерб газопроводу «Турецкий поток».

Есть ли у Еврокомиссии какое-то влияние на Украину, вопрос не просто открытый, а распахнутый настежь. Важно при этом понимать, что именно Еврокомиссия устроила Европе все эти представления с проблемами с поставками газа, ростом цен на энергоносители и, как следствие, деиндустриализацией и закрытием бизнесов, которые не в состоянии выдерживать конкуренцию с продукцией стран, в которых энергия не просто дешевле, а в разы дешевле.