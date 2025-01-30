В катастрофе погибли в том числе граждане России.

Сегодня ночью в небе над Вашингтоном, округ Колумбия, США, произошла трагедия: военный вертолёт Black Hawk врезался в лайнер Bombardier CRJ700. Все находившиеся на бортах обоих воздушных судов пассажиры и члены экипажа погибли. В пассажирском лайнере находились в том числе граждане России — фигуристы и тренеры — и обычно в таких ситуациях глава государства, в воздушном пространстве которого произошла трагедия, звонит главе государства, граждане которого погибли в результате инцидента, с извинениями, выражением соболезнований и обещанием всеобъемлющей помощи семьям жертв.

По логике, президент США Дональд Трамп должен был позвонить президенту России Владимиру Путину, но пока что этого не произошло. Журналисты, которые знакомы с дипломатическим протоколом, во время пресс-конференции поинтересовались у Трампа, говорил ли он с Путиным, на что глава Белого дома заявил, что «нет, не на эту тему».

И вот данный комментарий сразу же породил массу различных догадок, поскольку ответ Трампа был крайне неоднозначным и допускающим разнообразные трактовки. Сейчас журналисты полагают, что Трамп вёл переговоры с Путиным, но не затрагивал тему именно авиакатастрофы над Вашингтоном.

Отметим, что Трамп заявлял о необходимости скорейших переговоров с Путиным задолго до инаугурации, но на сегодняшний день таких переговоров, по крайней мере, официально, не было. Хотя в сегодняшних реалиях геополитики вряд ли найдётся более важное и неотложное дело.