Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил, что не говорил с Путиным на тему авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
В катастрофе погибли в том числе граждане России.

Сегодня ночью в небе над Вашингтоном, округ Колумбия, США, произошла трагедия: военный вертолёт Black Hawk врезался в лайнер Bombardier CRJ700. Все находившиеся на бортах обоих воздушных судов пассажиры и члены экипажа погибли. В пассажирском лайнере находились в том числе граждане России — фигуристы и тренеры — и обычно в таких ситуациях глава государства, в воздушном пространстве которого произошла трагедия, звонит главе государства, граждане которого погибли в результате инцидента, с извинениями, выражением соболезнований и обещанием всеобъемлющей помощи семьям жертв.

По логике, президент США Дональд Трамп должен был позвонить президенту России Владимиру Путину, но пока что этого не произошло. Журналисты, которые знакомы с дипломатическим протоколом, во время пресс-конференции поинтересовались у Трампа, говорил ли он с Путиным, на что глава Белого дома заявил, что «нет, не на эту тему».

И вот данный комментарий сразу же породил массу различных догадок, поскольку ответ Трампа был крайне неоднозначным и допускающим разнообразные трактовки. Сейчас журналисты полагают, что Трамп вёл переговоры с Путиным, но не затрагивал тему именно авиакатастрофы над Вашингтоном.

Отметим, что Трамп заявлял о необходимости скорейших переговоров с Путиным задолго до инаугурации, но на сегодняшний день таких переговоров, по крайней мере, официально, не было. Хотя в сегодняшних реалиях геополитики вряд ли найдётся более важное и неотложное дело.

#россия #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
16
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
69
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
29
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
302
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
19
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
13
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
2
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22

Сейчас обсуждают

Артур Раевский
23:19
С такими ценами могут эти 4080 super-super оставить себе)
RTX 5080 продают в России за 240 000 рублей при рекомендованной цене в 1000$
Китя
23:09
На самом старте продаж 7900 XTX вообще стояла аж на 1600$ но после тестов карта оказалась донной и цену опрокинули до 1000$. Прям как маленький вроде все знаешь. но делаешь вид или прикидываешься что ...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Dead Shadow
23:08
Как на "рендере" от нейронки не получится и в 30к уложиться. А если будет коробочка 4 на 7 метров из гипсокартона и профнастила - тогда вполне влезет в 10к
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Фауст Гете
23:05
Суть в новой концепции. Интел и амд пытаются придумать новое решение, как в свое время добавление второго ядра сделало ПК фактически не склонным к зависанию. Тут типа тоже потому и индекс новый. А ещё...
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
Dead Shadow
23:04
Раз представил, может фото или рендер какой будет? Почему в наличии только нейросетевой бред?
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Vorvort
22:58
Автору респект! 🤝
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Андрей Кобышев
22:57
Ускорили какой-то единичный алгоритм в 800 раз переписав говнокод — ну молодцы. Только наверняка это алгоритм который в 1 из 1000 вычислительных задач быстрее работает
Ученые создали алгоритм, увеличивающий производительность графических процессоров Nvidia в 800 раз
Александр Шинкарев
22:57
Главное чтобы к пиндосам не уплыл когда мы с ними опять "помиримся"
Российский стартап «Резист-Т» запатентовал инновационный метод производства резисторов
Dimkovski
22:55
ПРичём тут 7900GRE ? И зачем?
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Vorvort
22:55
Сгенерированные кадры надо покупать сгенерированными деньгами.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем