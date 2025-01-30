Теперь имущественный критерий для этого удвоен, а с 1 января 2026 года будет ещё удвоен поверх сегодняшнего удвоения.

За последние годы в России стало значительно больше людей, практикующих инвестирование. Оно и понятно: приобретение квартир и прочих объектов недвижимости, ранее считавшихся самыми беспроигрышными вариантами инвестиций, с нынешними процентными ставками по кредитам стало практически невозможным. В итоге люди, имеющие лишние деньги, которые они желают пустить в рост, а не спустить на быстро обесценивающиеся покупки, такие, например, как автомобили, стали приобретать акции, облигации, участвовать в паях и многом другом.

С некоторых пор в России действует разделение на простых и квалифицированных инвесторов. Последним доступны более широкие возможности инвестирования, в том числе связанные с рискованными, но потенциально более выгодными операциями. Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, гражданин должен обладать активами на сумму не менее 6 миллионов рублей. По всей видимости, людей, соответствующих данному критерию, на фондовом рынке России стало слишком много, поэтому сегодня Центральный банк РФ объявил о том, что имущественный критерий, которому должен соответствовать инвестор, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, удвоен — до 12 миллионов рублей.

«Эта мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков», — отметил регулятор.

Кроме того, с 1 января 2026 года этот порог будет удвоен ещё раз — до 24 миллионов рублей. Проще говоря, за период всего в какой-то год сложность получения статуса квалифицированного инвестора увеличится вчетверо.