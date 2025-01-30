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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России в 2024 году почти втрое выросли продажи гибридных автомобилей
В прошлом году автолюбители приобрели свыше 62 тысяч таких машин.

По итогам 2024 года в России было реализовано 62 800 гибридных автомобилей. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Данный показатель сложно назвать существенным в общей массе продаж автомобилей в РФ, однако чисто со статистической точки зрения продажи гибридов в России за 2024 год, согласно статистике «Автостата», выросли в 2,9 раза по сравнению с 2023 годом.

Преимущественно это автомобили китайского производства, что, в общем-то, естественно, учитывая текущую реальность на автомобильном рынке РФ. На первом месте с большим отрывом расположился китайский бренд Lixiang, занимающий 37 % российского рынка новых гибридов, на втором Voyah с долей в 14 %, на третьем, как ни странно, BMW с долей в 10 %. Следом идут Mercedes-Benz и TANK.

Удивительного в этом немного. Во-первых, российская экономика восстанавливается после экономического шока 2022 года, а во-вторых, действуют стандартные способы завлечения автолюбителей именно к покупке гибридных автомобилей: через различные льготы и поблажки.

#россия #экономика #автомобили
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