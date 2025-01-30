Вас же предупреждали. Причём ваши же собственные аналитики и промышленники.

Советники и аналитики отнюдь не для проформы нужны лицам, наделённым полномочиями принимать решения, от которых зависит будущее возглавляемых ими государств или наднациональных объединений. Условный глава государства не может идеально разбираться во всех без исключения сферах и уж тем более в их тонкостях, и именно для того, чтобы давать по тем или иным сферам правильные советы, и служат советники.

В Европе такие советники тоже есть, причём они с самого начала, ещё когда эта тема только витала в воздухе, предупреждали своих политических деятелей о последствиях разрыва экономических и иных связей с Россией для самой Европы. Но их предпочли не слушать, считая себя опытнее людей, которые отдали конкретным сферам деятельности всю сознательную жизнь.

Результат оказался ровно таким, как и предсказывали советники и аналитики: Россия перестроила логистические цепочки, перенаправила поставки своих экспортных товаров в другие страны, где их с распростёртыми объятиями ждут, причём давно, а Европа осталась без доступных энергоресурсов, металлов и прочей жизненно важной для промышленности продукции, а также без удобрений и пищевой продукции.

Теперь, поскольку скрывать всем очевидные вещи уже невозможно, истину начинает произносить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, собственно, и устроила Европе эти испытания. По словам фон дер Ляйен, отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обошёлся Европе: поставки угля обрушились полностью, поставки нефти составляют теперь лишь 3 %, а импорт российского газа сократился на 75 %.

Всё бы ничего, но промышленность не может функционировать при таких условиях, поэтому сейчас европейские аналитики и эксперты заявляют, что релокация производств из ЕС в страны с более доступными энергоносителями (США и Китай) носит массовый и уже необратимый характер.

Выход из положения есть: для этого Европе необходимо признать свои многочисленные ошибки, принести извинения России, снять с РФ все до единой рестрикции («санкции»), заплатить компенсации за экономический ущерб, нанесённый России этими ограничениями, заплатить за ремонт газопроводов «Северный поток». Понятно, что до тех пор, пока существует ЕС с пока ещё действующими в нём политиками, такое развитие событий выглядит невероятным, а это значит, что Евросоюз спасёт только тотальная смена элит и руководителей. Даже если это будет означать крах данного наднационального экономико-политического объединения, последние годы также принимающего характер объединения военного. С европейскими странами по отдельности России договориться будет гораздо проще.