Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии признала, что ЕС слишком дорого обошёлся отказ от российских энергоресурсов
Вас же предупреждали. Причём ваши же собственные аналитики и промышленники.

Советники и аналитики отнюдь не для проформы нужны лицам, наделённым полномочиями принимать решения, от которых зависит будущее возглавляемых ими государств или наднациональных объединений. Условный глава государства не может идеально разбираться во всех без исключения сферах и уж тем более в их тонкостях, и именно для того, чтобы давать по тем или иным сферам правильные советы, и служат советники.

В Европе такие советники тоже есть, причём они с самого начала, ещё когда эта тема только витала в воздухе, предупреждали своих политических деятелей о последствиях разрыва экономических и иных связей с Россией для самой Европы. Но их предпочли не слушать, считая себя опытнее людей, которые отдали конкретным сферам деятельности всю сознательную жизнь.

Результат оказался ровно таким, как и предсказывали советники и аналитики: Россия перестроила логистические цепочки, перенаправила поставки своих экспортных товаров в другие страны, где их с распростёртыми объятиями ждут, причём давно, а Европа осталась без доступных энергоресурсов, металлов и прочей жизненно важной для промышленности продукции, а также без удобрений и пищевой продукции.

Теперь, поскольку скрывать всем очевидные вещи уже невозможно, истину начинает произносить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, собственно, и устроила Европе эти испытания. По словам фон дер Ляйен, отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обошёлся Европе: поставки угля обрушились полностью, поставки нефти составляют теперь лишь 3 %, а импорт российского газа сократился на 75 %.

Всё бы ничего, но промышленность не может функционировать при таких условиях, поэтому сейчас европейские аналитики и эксперты заявляют, что релокация производств из ЕС в страны с более доступными энергоносителями (США и Китай) носит массовый и уже необратимый характер.

Выход из положения есть: для этого Европе необходимо признать свои многочисленные ошибки, принести извинения России, снять с РФ все до единой рестрикции («санкции»), заплатить компенсации за экономический ущерб, нанесённый России этими ограничениями, заплатить за ремонт газопроводов «Северный поток». Понятно, что до тех пор, пока существует ЕС с пока ещё действующими в нём политиками, такое развитие событий выглядит невероятным, а это значит, что Евросоюз спасёт только тотальная смена элит и руководителей. Даже если это будет означать крах данного наднационального экономико-политического объединения, последние годы также принимающего характер объединения военного. С европейскими странами по отдельности России договориться будет гораздо проще.

#россия #политика #экономика #санкции #евросоюз #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
16
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
68
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
296
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
7
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
12
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
6
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
17

Сейчас обсуждают

Kasyan
18:56
Вот и сказочке конец. Для сравнения: RTX 30X0 - Samsung node 8 nm , который по неофициальным слухам равен TSMC N10 RTX 40X0 - TSMC N4 RTX 50X0 - TSMC N4P. Как выяснилось прирост был исключительно бл...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
[IRanPast]
18:47
Достаточно чтоб она была на уровне 5080 )))
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
[IRanPast]
18:47
Если тебя даже активировали, то видно хохлам вообще трындец
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
Arcane Sorcerer
18:45
Восхищайся, потом будешь покупать 6050 за 700 зеленых и смотреть на свое мыло, конченый.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Kasyan
18:43
Ага, на RTX 4000 серии был N4, на RTX 5000 серии N4P. Для сравнения основной прирост в 4000 над 3000 серии был потому что, 3000 серии был 8нм Самсунга, который по слухам был равен TSMC N10.
Гоночный симулятор JDM: Japanese Drift Master появится на ПК 26 марта
Arcane Sorcerer
18:42
Главное, чтобы цена 9070ХТ была не больше, чем 650 бачей.
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
Rng Triix
18:41
у меня ультрабюджетная сборка 5600, 4070, 32гб 3600/16, ссд адата сх8200про, биквает 500вт, в сумме чет около 95к вся сборка, ну и честно сказать я бы не рискнул играть на чем либо хуже этого. лучше в...
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
Артём Николаев
18:40
Проц говно, мать говно, башня говно. Да и 75 к можно взять 4070 s явно не от палит (ничего не имею против палита, но данное исполнение такое себе). Короче, сборка на 3-.
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Андрей Жуков
18:40
Я правильно понимаю что разница всего в 100мАч? Если так, то в чём проблЭма? Разве это урезала?! )) Другое дело что 4000мАч, это впринципе мало по нынешним временам!
Samsung урезала ёмкость аккумулятора и мощность зарядки ради уникального дизайна Galaxy S25 Edge
Chihonya
18:36
Ждем реальных тестов.
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем