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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» создаёт беспилотный дорожный каток
Автоматизация и роботизация — единственный путь к повышению производительности труда в наше время.

Ситуация с вкалывающими роботами, как гласили слова в песне одного широко известного фантастического советского фильма, на данном историческом этапе, конечно, не так близка к реальности, как хотелось бы, но и отнюдь не так далека от неё, как полагают скептики. Дело в том, что в России крайне низкая производительность труда, связанная с тем, что количество роботов и прочих автоматизированных средств производства на душу населения в России многократно отстаёт от других промышленно развитых стран. Делать с этим что-то, особенно на фоне острой нехватки рабочих рук практически во всех сферах деятельности, надо.

И вот, посильную лепту в дело автоматизации производственных процессов вносит «Ростех». Сегодня, например, госкорпорация сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «Высокоточные комплексы» совместно с ассоциацией «Р.О.С. АСФАЛЬТ», ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта» и компанией РБДС занимается разработкой автоматизированного дорожного катка.

Как сообщает «Ростех», в основе данного решения лежит разработанный ВНИИ «Сигнал» программно-аппаратный комплекс «Прометей», с помощью которого можно сделать беспилотной практически любую автомобильную технику. Система позволяет как управлять техникой дистанционно, так и запрограммировать её на работу в автономном режиме. Беспилотный каток создаётся на базе 11-тонного вибрационного двухвальцового катка производства российской компании «РАСКАТ».

Как отмечает руководитель ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, такое решение позволит значительно сократить время строительства и ремонта дорог за счёт практически круглосуточного использования автоматизированной техники. Пока неясно, есть ли планы по автоматизации асфальтоукладчиков и самосвалов, без которых никакое дорожное строительство также невозможно, но было бы весьма логично.

#россия #экономика #промышленность #«ростех»
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