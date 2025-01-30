Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС практически добился согласования отказа от российского алюминия
Зачем алюминий деиндустриализируемым государствам? Он и самой России нужен.

Будущие историки ещё сломают головы, пытаясь распутать загадку того, зачем, почему и как Евросоюзу, которому в первую и в последнюю очередь были нужны добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией, эти самые отношения в одностороннем порядке разорвал, использовав для этого совершенно не связанный с самим Евросоюзом повод. Тем не менее, то, что казалось невероятным, причём даже в российском политическом руководстве, потому что экономика важнее любых ссор и передряг, случилось.

Итог данных событий весьма простой и заранее предсказанный европейскими промышленниками и аналитиками, которых при этом те, кто принимали решения, предпочли не слушать: Россия свои поставки перенаправила, потому что Европа давно уже не является единственным рынком сбыта, а в самой Европе начались масштабная деиндустриализация, энергетический кризис, вытекающий из него экономический кризис и, как следствие, глубокий политический кризис, при котором в Европе меняются правительства, а пока ещё функционирующие довольствуются рекордно низкими рейтингами одобрения своей деятельности со стороны общества.

И вот, несмотря на объективные статистические результаты, европейские политики продолжают разрывать отношения с Россией. В частности, сегодня источники агентства Bloomberg сообщили о том, что ЕС практически добился согласования отказа от импорта российского алюминия в рамках грядущего 16-го пакета антироссийских рестрикций («санкций»).

Снижение объёмов поставок алюминия из РФ в ЕС продолжается уже на протяжении нескольких лет. Так, в 2023 году ЕС закупил у России примерно 512 тысяч тонн алюминия, а в 2024 году (по ноябрь включительно) уже 372 тысячи тонн. Как видим, ЕС хочет сократить этот объём до нуля. Оно и понятно: деиндустриализованному региону алюминий не нужен. Проблема Европы в том, что её индустриальность была продиктована рядом географических причин, и стать аграрной она уже не сможет. Это значит, что Старый Свет ещё только в самом начале эпохи больших проблем, которые он сам на себя навлёк.

#россия #экономика #санкции #евросоюз #промышленность #алюминий
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
16
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
68
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
294
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
6
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
12
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
6
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
16

Сейчас обсуждают

666MAXIMUS999
18:12
Во всех странах мира это делается по причине нехватки существующих земель и расширения своих территорий за счёт моря. В РФ земли девать некуда, они хотят загадить и море.
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
nonses84
18:11
Плохо только что куртка цены искусственно загнал в потолок
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
FelsheR-zzzzz
18:10
Просто чуваки под коксом копали и острова с ген/планом черного моря не согласовывали. Как всегда переделывай после культурных.
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
nonses84
18:08
Когда он уже получит возможность удаления? Это лучшее обновление для него было бы
Microsoft Edge получает защиту от мошенников с помощью Scareware Blocker
7raven
18:07
не пиши больше по IT, это вообще не твое ))
Российская «Группа Астра» поставила в прошлом году ПО на 20 млрд рублей
7raven
18:05
Удачи им, поднимут экономику свою, как всегда в отрицательном направлении )))
ЕС практически добился согласования отказа от российского алюминия
Skyten
18:02
Основатель китайской компании DeepSeek начинал как скромный предприниматель в сфере хедж-фондов
botph
18:01
У юбисофт останется ещё ~19000+ сотрудников
Ubisoft закрывает британскую студию и увольняет 185 сотрудников
sboxx
17:55
Если так - то это очень хорошо
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
aleximus777
17:54
Любопытные экземпляры, зачем-то упоминающие рекомендованые цены, причем в штатах, те без налогов. Для вас же указана рекомендованая цена для нашего континента - 640 евро. Вот это ваш лучший случай... ...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем