Зачем алюминий деиндустриализируемым государствам? Он и самой России нужен.

Будущие историки ещё сломают головы, пытаясь распутать загадку того, зачем, почему и как Евросоюзу, которому в первую и в последнюю очередь были нужны добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией, эти самые отношения в одностороннем порядке разорвал, использовав для этого совершенно не связанный с самим Евросоюзом повод. Тем не менее, то, что казалось невероятным, причём даже в российском политическом руководстве, потому что экономика важнее любых ссор и передряг, случилось.

Итог данных событий весьма простой и заранее предсказанный европейскими промышленниками и аналитиками, которых при этом те, кто принимали решения, предпочли не слушать: Россия свои поставки перенаправила, потому что Европа давно уже не является единственным рынком сбыта, а в самой Европе начались масштабная деиндустриализация, энергетический кризис, вытекающий из него экономический кризис и, как следствие, глубокий политический кризис, при котором в Европе меняются правительства, а пока ещё функционирующие довольствуются рекордно низкими рейтингами одобрения своей деятельности со стороны общества.

И вот, несмотря на объективные статистические результаты, европейские политики продолжают разрывать отношения с Россией. В частности, сегодня источники агентства Bloomberg сообщили о том, что ЕС практически добился согласования отказа от импорта российского алюминия в рамках грядущего 16-го пакета антироссийских рестрикций («санкций»).

Снижение объёмов поставок алюминия из РФ в ЕС продолжается уже на протяжении нескольких лет. Так, в 2023 году ЕС закупил у России примерно 512 тысяч тонн алюминия, а в 2024 году (по ноябрь включительно) уже 372 тысячи тонн. Как видим, ЕС хочет сократить этот объём до нуля. Оно и понятно: деиндустриализованному региону алюминий не нужен. Проблема Европы в том, что её индустриальность была продиктована рядом географических причин, и стать аграрной она уже не сможет. Это значит, что Старый Свет ещё только в самом начале эпохи больших проблем, которые он сам на себя навлёк.