Имеется в виду первые семь станций от «Росатома».

Несмотря на то, что современные автомобили с двигателями внутреннего сгорания запредельно экологичны (если, конечно, не заниматься «колхозингом» и не вырезать каталитические нейтрализаторы, за что пора начинать давать по рукам), российское правительство следует за трендами и активно завлекает людей в пользование электромобилями. В ход идут стандартные методы завлечения: сниженные налоги, бесплатные парковки и прочие приятные «плюшки», которые, впрочем, при минимальном рассмотрении никогда, даже если ездить каждый день, не окупят заведомо более высокую стоимость электромобиля.

Тем не менее, количество электрокаров на российских дорогах, особенно в столичном регионе, постоянно растёт. А где электрокары, там должны быть и соответствующие зарядные станции. С этим пока самая настоящая проблема, в результате чего владеть электромобилем имеет смысл только живя за городом и имея свою личную «розетку», но мало-помалу процесс идёт. В частности, сегодня электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» сообщил о том, что ввёл в Подмосковье семь электрозарядных станций.

Мощность станций составляет 150 кВт, а расположились они в Чехове, а также на 16, 27 и 71 километрах МКАД возле автомобильных салонов. Как уточняет «Росатом», электрозарядные станции поддерживают все современные автомобильные зарядные разъёмы, а воспользоваться станцией можно через мобильное приложение «АтомЭнерго».

Следует понимать, что если Россия действительно хочет стать страной со значительной долей электрического личного автотранспорта, то необходимо извлечь уроки из ошибок европейских стран, которые начали продвигать «электрификацию», но не предусмотрели ни нагрузки на электросети, ни необходимые мощности трансформаторных подстанций. Сложно себе представить, какую мощность должны выдерживать электросети с учётом гипотетического повального перехода автолюбителей на электрическую тягу.