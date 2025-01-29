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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Израиле разработали систему Smash Dome для перехвата малых БПЛА-камикадзе
Разработка на бумаге весьма полезная. Как на практике — большой вопрос.

Без малого три года назад научная фантастика стала реальностью, и боевые беспилотники вкупе с кадрами с оных заполонили информационное пространство. Сейчас БПЛА в зоне украинского кризиса массово применяются обеими сторонами и в самых разнообразных целях: от разведки и поражения целей до подвоза боеприпасов, медикаментов, пищи и топлива.

Как следствие, с этой летающей напастью необходимо и бороться. Делать это можно по-разному: подавляя через системы радиоэлектронной борьбы, сбивая из ручного оружия, перехватывая средствами противовоздушной обороны. Наконец, идя на таран другим беспилотником — такое тоже регулярно случается. Понятно, что «Торы» и «Панцири» везде не поставишь, а радиоэлектронная борьба отнюдь не всегда эффективна, поэтому нужно придумывать новые — дешёвые и простые средства. Задумались об этом в Израиле.

Так, компания Smartshooter представила свой комплекс Smash Dome, представляющий собой миниатюрную ПВО, отслеживающую полёты беспилотников с помощью небольшого радара, и осуществляющую их поражение через управляемый электроникой обычный автомат. Как отмечает разработчик, при необходимости данную систему можно использовать и вручную.

Система обнаружения способна различать цели на расстоянии до двух километров, определяя их и при необходимости отдавая команду на поражение.

Понятно, что систему в духе Smash Dome необходимо производить массово, иначе в ней не будет ровным счётом никакого смысла. Но здесь, как и во многом, главное начать, а дальше война, как говорится, план покажет.

#израиль #беспилотники #бпла
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