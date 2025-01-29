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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» представит компактные автоматы АК-15К и АК-15СК на выставке IDEX 2025
Оружие, по сути, для специальных подразделений.

У любого уважающего себя автомата (штурмовой винтовки) имеются укороченные варианты: для спецподразделений, для водителей бронетехники, а также для применения в условиях ближнего боя. Вот концерн «Калашников» и готовится впервые презентовать в рамках выставки IDEX 2025 компактные версии автоматов АК-15.

Речь идёт об укороченном автомате АК-15К и малогабаритном автомате АК-15СК. Обе версии автомата используют патрон калибра 7,62x39 мм и, как утверждает производитель, полностью отвечают современным требованиям в плане технических, эргономических и эксплуатационных характеристик.

Масса АК-15К и АК-15СК составляет 3,4 кг и 3,2 кг соответственно (без учёта магазина, ремня и принадлежности). Длина ствола составляет 290 мм и 228 мм соответственно, что, как вы понимаете, напрямую влияет на дальность стрельбы.

Выставка IDEX 2025 пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

#россия #оружие #промышленность #«калашников»
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