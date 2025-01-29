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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Audi представила экстремальный Q6 e-tron offroad, но пускать проект в серию пока не спешит
Просто посмотрите на фотографии.

Компания Audi официально представила концепт Q6 e-tron offroad, созданный на базе серийного кроссовера Audi SQ6 Sportback e-tron. Этот автомобиль, спроектированный для любителей приключений на бездорожье, в случае положительной реакции клиентов может стать хардкорной лимитированной спецверсией.

В основе концепта лежит топ-версия SQ6 купеобразного кроссовера, оснащённая двумя электромоторами общей мощностью 517 л.с. В отличие от серийной модели, каждое колесо концепта снабжено специально разработанным понижающим редуктором, который увеличивает крутящий момент на 50% (до 13 400 Нм на 10 секунд), позволяя автомобилю взбираться на горки с углом до 45 градусов.

Помня о неудачном опыте Mercedes-Benz с электрическим кроссовером EQC, который так и не получил серийную версию с колёсными редукторами, Audi подходит к проекту Q6 e-tron offroad с осторожностью. Семейство Q6 e-tron, построенное на новейшей платформе PPE, обладает хорошими техническими характеристиками и пока находится в начале своего рыночного пути, поэтому откровенный провал ему вряд ли грозит.

Снижение максимальной скорости со 230 до 175 км/ч является следствием изменения передаточных чисел. Дорожный просвет увеличен с 164 мм до 324 мм, а колея расширена на 250 мм для установки «зубастых» шин Venom Power Terra Hunter M/T. Новые бамперы оснащены мощными буксирными проушинами, а передний бампер дополнен гигантскими светодиодными прожекторами.

Экстерьер концепта также претерпел изменения. Сильно расширенные колёсные арки, рельефные накладки на боковинах и экспедиционный багажник с «люстрой» на крыше придают автомобилю брутальный вид. Днище электрического кроссовера усилено дополнительной защитой.

Ранее фотошпионы засняли Audi Q6 Sportback e-tron с увеличенным дорожным просветом, и вот теперь эта машина представлена официально как Audi Q6 e-tron offroad concept. Гендиректор Audi, Гернот Дёлльнер, выразил надежду на положительную реакцию клиентов, что является намёком на возможность запуска серийного производства.

#автомобили #audi #audi sq6 sportback e tron
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