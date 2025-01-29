Вероятно, так и будет. Это было бы логично.

Когда проводилась Ялтинская конференция, до окончания Великой отечественной войны оставалось всего три месяца, а до Второй мировой войны в целом — семь месяцев. Естественно, на момент проведения конференции никто не знал, когда конкретно будет день победы, но то, что конфликт завершится победой Союзников, было очевидно всем. Собственно, именно на Ялтинской конференции было сформировано новое видение мироустройства после окончания войны, и вот, обозреватель Bloomberg Андреас Клут считает, что мы сегодня очень близки к «новой Ялте».

По мнению автора издания, сегодня у лидеров США, России и Китая, по сути, нет идеологических разногласий, которые бы мешали вести диалог, а есть общее мнение о том, что сверхдержавы, а их на сегодняшний день три, должны иметь свои сферы влияния, или, как сейчас принято политкорректно выражаться, «сферы интересов».

«Мир сегодня, похоже, обречён на новую «Ялту» между Трампом, Путиным и Си Цзиньпином», — резюмирует Клут, добавляя, что мы рискуем вернуться в эпоху империализма.

Понятно, что в реальности империализм никуда и никогда ни на мгновение не девался, а был лишь видоизменён на неоимпериализм — когда государство-империалист добивается своих целей другими средствами, например, так называемой мягкой силой. Соединённые Штаты как никто другой преуспели в «мягкой силе».