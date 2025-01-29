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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Toyota Land Cruiser Prado AT37 получил усиленную версию от Arctic Trucks
Выглядит массивно. Но сейчас такого плана дизайн в моде у многих автопроизводителей.

Новая версия Toyota Land Cruiser Prado поколения J250, получившая название AT37, разработана компанией Arctic Trucks для самых суровых условий бездорожья. Этот внедорожник, созданный с участием специалистов из Исландии, Великобритании и африканского представительства Toyota, будет продаваться через официальных дилеров Toyota в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

Внешние особенности AT37 сразу бросаются в глаза. Широкий обвес из 10 деталей с угловатыми колёсными арками, мощные алюминиевые пороги с антифрикционным покрытием, расширенные брызговики и фирменные шильдики Arctic Trucks AT37 делают этот автомобиль узнаваемым. Задний бампер оборудован скрытым креплением для фаркопа и другого навесного оборудования.

В салоне AT37 также присутствуют отличительные черты модели: фирменные коврики и набалдашник селектора АКП от Arctic Trucks, а также логотипы AT37 на порогах и передней панели.

Продажи Land Cruiser Prado AT37 начнутся во втором квартале текущего года. Цена пока не объявлена. В комплекте к каждой машине будет идти сертификат подлинности Arctic Trucks. В зависимости от рынка, AT37 будет доступен со всеми вариантами двигателей, предусмотренными для Land Cruiser Prado.

Для достижения максимальной проходимости AT37 получил значительные изменения в конструкции. Рама и кузов были переделаны для установки новой подвески, колея расширена, а задний мост смещён назад, что увеличило колёсную базу. Дорожный просвет увеличился на 40 мм, достигнув 260 мм. Подвеска включает в себя закалённые в гонках по бездорожью регулируемые однотрубные амортизаторы с внешними резервуарами от британской R53 Engineering, усиленные пружины и гидравлические отбойники.

Внедорожник оснащается коваными 17-дюймовыми колёсами Arctic Trucks Heritage с 37-дюймовыми «зубастыми» шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 или Mud-Terrain T/A KM3 с системой регулировки давления. Спидометр перенастроен с учётом этих изменений. В отличие от российского подразделения, которое занимается тюнингом китайских авто, материнская компания Arctic Trucks из Исландии продолжает работать с лучшими образцами мирового автопрома.

Производитель заверяет, что новый Land Cruiser Prado AT37 - это настоящий внедорожник, созданный для экстремальных приключений и готовый покорять самые сложные трассы.

#автомобили #toyota #land cruiser prado
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