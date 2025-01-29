Не сказать, что идея нова. Но одобрение в американском обществе она вряд ли сыщет.

В Соединённых Штатах Америки, по причине того, что страна, по меркам других государств, очень молодая, не так много достопримечательностей, монументов и различных исторических памятников, а те, что есть, можно назвать «новоделом». В частности, к 150-летию со дня подписания Декларации независимости США в Южной Дакоте был открыт барельеф на горе Рашмор, посвящённый четырём, как считается, наиболее видным президентам США из тех, что молодая страна успела повидать к тому моменту. На горе был высечен барельеф с изображением Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

С тех пор было немало предложений расширить барельеф, добавив к нему новых великих, как считают американцы, лидеров своей нации. Не утихают эти предложения и по сей день. И если ранее их пропускали мимо ушей, то в этом году (3 марта, если быть точными) монументу исполняется сто лет, и по такому случаю член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предложила добавить к монументу лицо Дональда Трампа. Судя по всему, ещё при жизни.

По мнению госпожи Паулины Луны, Трамп заслужил этого благодаря «выдающимся достижениям» для США. О каких-таких «выдающихся достижениях» Трампа говорит автор идеи, мы, честно говоря, не знаем, потому что таковых попросту нет. Не исключено, что они будут, это, конечно, если Трампу удастся вывести США из всех конфликтов и восстановить Америке былое величие, но четырёх лет президентства на это при всём желании не хватит.

Кроме того, были в истории США с 1925 по 2025 годы и президенты, заслуживающие этой чести гораздо больше, чем Дональд Трамп — на ум сразу же приходит Франклин Рузвельт — но увековечивать их в камне на горе Рашмор всё равно не стали. Иногда лучше оставлять всё, как есть, и не создавать прецедентов.