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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Олаф Шольц раскритиковал Илона Маска за поддержку партии «Альтернатива для Германии»
Практика двойных стандартов начинает применяться против её любителей.

Поскольку новая администрация США в значительной степени состоит из ценителей консервативного подхода к внутренней и внешней политике, то и в странах-союзниках её представители, что совершенно логично, будут опираться на людей, разделяющих их мнение. В Германии консервативной (правой) партией является «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая за адекватную немецкую политику и, в частности, за восстановление отношений с Россией, и именно АдГ сейчас пользуется поддержкой со стороны Илона Маска, ныне являющегося не просто богатейшим человеком планеты, но и соратником президента США Дональда Трампа с огромным политическим влиянием.

И это влияние, оказываемое на АдГ, очень сильно беспокоит пока ещё действующих немецких политиков. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал Маска за его действия. По словам Шольца, Маск поддерживает «правых радикалов» (действующая немецкая власть называет свою реальную оппозицию именно так, и это считается демократичным), и данное действие само по себе «отвратительно» и вредит демократическому развитию Евросоюза.

Напомним, что «Альтернатива для Германии» набирает популярность на фоне осознания немецкими избирателями того, до какой ситуации их довели пока ещё действующие политические деятели. Слова Илона Маска здесь исключительно резонируют с чаяниями в немецком обществе, а никак не являются призывами для оного к действию.

#политика #илон маск #германия
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