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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не стали комментировать сведения СМИ о поставках истребителей Су-35 в Иран
Речь идёт об экспортных версиях — Су-35СЭ.

Между Россией и Ираном отныне заключён Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Отношения между государствами формально не называются союзническими, и даже обязательств по включению другого государства в конфликт в случае нападения на второе государство нет, однако на данном историческом этапе это, пожалуй, самый высокий уровень отношений между российским и иранским государствами за последние десятилетия, а, может, даже и века.

В связи с этим различные западные средства массовой информации начали распространять информацию о том, что Россия передала Ирану первую партию истребителей Су-35СЭ. Не секрет, что Ирану остро необходимы современные боевые самолёты, и получить он их может только от России, поэтому данное предположение вполне логично. Вот только с российской стороны его решили оставить без комментариев.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать информацию о поставках Су-35СЭ Ирану.

Сведения о том, что Тегеран и Москва заключили договор на поставку вышеуказанных истребителей, появлялись ещё с 2022 года. Пока что никаких весомых доказательств этим сведениям, впрочем, представлено не было.

#россия #авиация #промышленность #иран #истребители #боевая авиация #су-35 #су-35с #су-35сэ
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