Это прямой намёк на то, как надо действовать Трампу.

Сейчас у стран Запада тяжёлая «вилка»: либо принимать российские условия урегулирования украинского кризиса, либо продолжать всё делать так, как и все эти три года, либо самоустраняться, пытаясь сохранить лицо. Во всех трёх случаях решения с западной точки зрения невыгодные: для первого нет политической воли, потому что существует ловушка «нарратива», для второго нет денег и иных средств, ну а для третьего уже слишком поздно.

Технически, самоустраниться от данного кризиса могут разве что Соединённые Штаты, которые извлекли из него всё, что было можно извлечь. И, по всей видимости, сегодня президент России Владимир Путин намекнул, что это именно то, что следует сделать президенту США Дональду Трампу.

По словам Путина, суверенитет Украины в плане вооружений и финансов «почти нулевой», и текущий кризис закончится «через месяц, полтора—два», если Киеву будут перекрыты потоки финансов, вооружений и боеприпасов.

Многие аналитики и политологи отмечают, что это действительно самый беспроигрышный вариант, к которому следует прибегнуть Трампу. Всю вину за украинский кризис он может возложить целиком и полностью на администрацию Байдена, и будет в этом плане прав, а последующие расходы переложить на Евросоюз, справедливо отмечая, что это европейская проблема, и Европа должна её решать.