Он проработал почти 70 лет. Теперь наконец-то пора на пенсию.

На протяжении двенадцати лет компания «РусГидро» реализует Программу комплексной модернизации гидроэлектростанций, в рамках которой происходит усовершенствование или же, при необходимости, полная замена агрегатов и узлов станций. Работы ведутся повсеместно, и вот, сегодня «РусГидро» сообщила о том, что на Нижегородской ГЭС началась замена гидроагрегата № 4, который прослужил на станции почти 70 лет — с 1956 года.

За это время гидроагрегат выработал свыше 14 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, ну а теперь ему пришло время дать дорогу молодым. Новый гидроагрегат, который встанет на место пенсионера, будет примерно на 12 % производительнее: его мощность возрастёт с 65 МВт до 72,5 МВт.

В рамках модернизации Нижегородской ГЭС будут поэтапно заменены не только все восемь гидроагрегатов, но и трансформаторное оборудование, ключевые элементы плотины, системы безопасности и многое другое. По завершении модернизации суммарная мощность Нижегородской ГЭС возрастёт до 580 МВт.

Необходимо понимать, что в России сейчас проходит новая индустриализация, а это значит, что её нужно обеспечивать электроэнергией. Консервативный способ — это повышение КПД действующих электростанций посредством их модернизации. Радикальный способ — строительство новых генерирующих установок. В текущих условиях приходится прибегать к обоим способам одновременно.