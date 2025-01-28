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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Заднюю передачу включаешь — камера работает»: Путин заявил, что ему понравилась Lada Aura
Президент побывал на «АвтоВАЗе».

К «АвтоВАЗу» у большинства российских автолюбителей отношение, скажем прямо, неоднозначное: с одной стороны, отечественный производитель легковых автомобилей, безусловно, необходим и обязан быть, а с другой стороны, конкретно «АвтоВАЗ» принципиально не поспевает за вызовами времени и отстаёт в технологическом и техническом оснащении своих автомобилей по сравнению с импортными аналогами, при этом на сегодняшний день не особо-то уступая им в цене. Предприятие пытается сокращать технологическое отставание, но получается пока неубедительно, да и критическая зависимость от поставщиков из «дружественных стран» сохраняется без явного желания стремительной локализации производства.

Тем не менее, предприятие остаётся градообразующим и, можно даже сказать, системообразующим, поэтому государство всячески держит его на плаву, а президент России Владимир Путин периодически посещает завод с целью ознакомления с его модельным рядом. И вот, Путин посетил «АвтоВАЗ» сегодня и, по его словам, остался доволен увиденным. В частности, ему понравилась Lada Aura — удлинённая, более оснащённая и дорогая версия Lada Vesta.

«Мне очень понравилась [Lada Aura]. Заднюю передачу включаешь — камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», — заявил глава государства.

Lada Aura подразумевается как автомобиль для такси и чиновников. По сути, он стремится заменить D-класс, но таковым не является. При этом цена «Ауры» — от 2,6 млн рублей в самой базовой комплектации и до 3+ млн в максимальной комплектации.

#россия #политика #автомобили #промышленность #lada aura #«автоваз»
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