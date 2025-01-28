Опоздавшие на раздел арктического пирога могут проходить и не задерживаться.

То, что Арктика с её беспрецедентными запасами важнейших природных ресурсов станет следующим полем битвы, надеемся, что такой же холодной, как и сам регион, было понятно ещё несколько десятков лет тому назад. Первой и в полной мере осваивать свою часть Арктики начала Россия, возводя военные базы, создавая пригодную для использования в полярных условиях военную технику и обмундирование.

Остальные приходят в регион с опозданием, и вот, поучаствовать решила и Дания. Как передаёт агентство Reuters, официальный Копенгаген намерен выделить 14,5 млрд датских крон, что равняется примерно 2,05 млрд долларов США, на усиление военного присутствия в Арктике.

Как отмечается, эти деньги пойдут на закупку трёх кораблей арктического флота, спутников для слежения за арктическим регионом, а также на крупные БПЛА дальнего радиуса действия.

Напоминаем, что арктический регион Дании обеспечивается за счёт Гренландии, вокруг которой последнее время не утихают страсти, вызванные комментариями президента США Дональда Трампа. Означает ли это, что по факту датское правительство вкладывает $2 млрд на оборону Гренландии, что, безусловно, лишь капля в океане, вопрос открытый. Проблема Дании в том, что если США сочтут необходимым так или иначе заполучить контроль над Гренландией, текущая/бывшая владелица ничего с этим поделать не сможет.