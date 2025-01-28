По сравнению с обвальными годами, естественно. Отсюда и огромная цифра.

Высокие цифры экономического роста, включая рост в отдельных отраслях народного хозяйства, возможны только в условиях так называемого низкого старта: когда чего-то производилось крайне мало, а затем стало производиться хотя бы сколько-нибудь. Второй вариант — это когда произошёл обвал, а затем откат до предобвальных показателей.

По второму варианту считает рост производства автомобилей в России Минпромторг РФ. Сегодня замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения ведомства Дмитрий Чернов заявил, что по итогам 2024 года производство автомобилей в России увеличилось на 33 %. Данная цифра складывается из 38-процентного роста легковых автомобилей и 27-процентного роста лёгких коммерческих автомобилей.

Производство грузовиков при этом выросло всего на 7 %, а автобусов — на величину погрешности, равную 1 %.

Необходимо понимать одну важную вещь: судя по ценам на те же легковые автомобили, их производство всё равно не соответствует необходимому показателю — спрос превышает предложение, из-за чего и происходит рост цен. И даже колоссальные ставки по кредитам не особо спасают положение. Иными словами, производство автомобилей в России должно продолжать расти, причём огромными темпами, ведь бесконечно ездить на постоянно устаревающей купленной до санкций автомобильной технике не получится при всём желании. Осознают ли этот факт в Минпромторге РФ, узнаем через год, когда будет опубликована статистика роста выпуска автомобилей за 2025-й год.