Рост стоимости варьируется от 10 до 30%.

Российские компании, производящие телекоммуникационное оборудование, объявили о повышении цен на свою продукцию. Рост стоимости варьируется от 10% до 30% в зависимости от производителя и типа оборудования. Компании объясняют это целым рядом факторов, среди которых подорожание комплектующих, усложнение логистических цепочек поставок, изменение курса валют и повышение ключевой ставки.

Например, «Элтекс» увеличил цены на 20%, ссылаясь на рост стоимости компонентов и логистические трудности. Компания РДП.ру, специализирующаяся на системах фильтрации трафика и маршрутизаторах, подняла цены на 30%, объясняя это необходимостью компенсировать разницу в стоимости после перехода на отечественные аналоги комплектующих. «Вектор Технологии» ограничился повышением менее чем на 10%, указывая на инфляцию, рост зарплат и колебания валютных курсов как основные причины.

Ситуация с комплектующими оказывает существенное влияние на ценообразование. За последний год их стоимость выросла на 10-15%, в основном из-за колебаний курса рубля. Это вынуждает производителей искать новые пути оптимизации затрат, включая переход на отечественные аналоги, но подобные меры не всегда компенсируют возросшие расходы.

В то же время, не все производители прибегают к фиксированному повышению цен. Компания Fplus заявила о намерении корректировать стоимость индивидуально для каждого продукта, реагируя на изменения рыночной конъюнктуры. В компании отмечают влияние высокой ключевой ставки на стоимость финансирования сделок, а также сложности с доступом к некоторым компонентам из-за санкционных ограничений.

Несмотря на текущий рост цен, производители не ожидают резких скачков стоимости в 2025 году. Прогнозируется повышение в пределах уровня инфляции. Компании фокусируются на сохранении баланса между ценой и функциональностью, разрабатывая более бюджетные линейки оборудования. В условиях ограниченного внутреннего спроса, российским производителям рекомендуют активно выходить на международные рынки для достижения экономии за счет масштаба производства.