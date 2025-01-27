Так они уже демонтированы. За исключением пары ниток, пропускная способность которых всё равно потребности не покроет.

Вопрос газоснабжения Европы из России был решён в четыре этапа. Сначала Еврокомиссия ввела незаконные санкции в отношении РФ и отказалась закупать российский природный газ. Затем последовал подрыв газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, через которые обеспечивалась львиная доля всех поставок газа из РФ в ЕС. Третьим этапом стало блокирование транзита Польшей, ну и, наконец, четвёртый этап был реализован с 1 января 2025 года Украиной, не ставшей продлевать контракт на транзит российского газа в Европу.

Казалось бы, на этом про экономическое взаимодействие РФ и ЕС можно забыть, причём надолго, если не навсегда. Но есть в Европе особенно неоконсервативно настроенные деятели, которые переживают, что если оставить возможность восстановления отношений с РФ, то в Европе, например, новые правительства, непременно ею воспользуются. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что «Северные потоки» нужно полностью демонтировать.

Таким образом, Дуда намекает, что только так можно будет полностью отсоединить ЕС от России. Какова в этом выгода для европейских стран и промышленности, которая сейчас находится в тяжелейшем кризисе, вопрос, которым Дуда не задаётся. Конфликты рано или поздно заканчиваются, а вот жить и хотя бы изображать добрососедство с Россией Европе в любом случае придётся, потому что ни Россия, ни Европа никуда в обозримой перспективе не денутся. Странно, что президент Польши этого не понимает.