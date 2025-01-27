В теории, это сократит время на ремонт двигателей. А как будет на практике — покажет время.

Современные 3D-принтеры можно с чистой совестью называть полноценными станками, на которых производятся различные детали. Бояться прогресса, особенно, если он упрощает, ускоряет и удешевляет труд, не нужно. Вот на «КАМАЗе» и не боятся: сегодня предприятие сообщило о том, что на завод двигателей были закуплены два комплекта 3D-принтеров.

По плану, на этих принтерах будут создаваться необходимые пластиковые запасные части, которые будут использоваться для замены сломавшихся в процессе эксплуатации. Согласно комментарию заместителя главного инженера по развитию «КАМАЗ» Ольги Бреляковой, по статистике, до 60 % поломок автомобильного оборудования происходят по причине неправильного техобслуживания, и восстановление работоспособности этого оборудования зачастую сопряжено с необходимостью ожидания требуемых запчастей.

Благодаря закупленным 3D-принтерам, в теории, ожидание запчастей сократится. Кроме того, принтеры позволят создавать запчасти, выпускаемые небольшими партиями, исключая тем самым простои оборудования. Но всё это пока теория. Как будет на практике, покажет только время.

Отметим, что «КАМАЗ» является главным в России производителем грузовых автомобилей, а также автобусов, поэтому любые решения, которые повышают конкурентоспособность предприятия и его продукции, это всегда плюс.