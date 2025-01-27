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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Завод «Саста» в этом году начнёт серийное производство пятиосевых станков для нужд авиастроения
Производство средств производства — это самое важное, что только может быть.

Основой основ любого машиностроения является станкостроение. Именно на станках создаются детали, из которых затем создаётся конечный продукт. В период лихих 1990-х станкостроительная отрасль в России и постсоветских республиках усердно разваливали под чутким надзором Запада, дабы уничтожить конкурента и занять ещё большую часть рынка. Но поскольку у РФ имеются амбиции восстановления статуса развитой промышленной державы, то в первую очередь необходимо восстанавливать именно станкостроение.

Одним из крупнейших предприятий, реализующих эту амбицию в реальность, является «Саста», и сегодня в рамках визита на него главы Минпромторга России Антона Алиханова стало известно, что завод уже в этом году запустит в серийное производство пятиосевых станков для нужд авиационной отрасли. На данных станках будут производиться сложные детали для авиации и авиационного двигателестроения в частности.

Следует понимать, что в масштабах проводимой сейчас в России индустриализации возможностей «Састы», да и в целом отечественного станкостроения, критически недостаточно. Так что на сегодняшний день львиная доля станков по-прежнему остаются импортными: китайскими, японскими, турецкими, итальянскими, какими угодно. И закупаются они в обход незаконных рестрикций («санкций») без особых проблем.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение #станкостроение
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