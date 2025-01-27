Стандарт отрасли добрался и до тольяттинского автогиганта.

В автомобильной отрасли относительно давно существует стандарт: шестиступенчатые механические/автоматические/роботизированные трансмиссии. Стандарт продиктован повышением скоростей передвижения по автомагистралям, в результате чего возникла потребность в дополнительной высокой передаче для снижения оборотов двигателя и, как следствие, повышения его экономичности и экологичности. До «АвтоВАЗа» стандарт доходил пару десятков лет точно, и вот, сегодня тольяттинский автогигант сообщил о начале серийного производства Lada Vesta с шестиступенчатой механической трансмиссией.

Новая «коробка» ставится на комплектации Lada Vesta со старшим двигателем EVO объёмом 1,8 л и рассчитана на крутящий момент до 220 Нм. Как уточняет «АвтоВАЗ», трансмиссии с избытком хватает для тяговых характеристик данного двигателя. Не уверены, что это намёк от Волжского автозавода на то, что народные умельцы могут без опасения пытаться форсировать двигатель автомобиля, но такой вывод определённо напрашивается.

Трансмиссия не своя — импортная, производимая «дружественным поставщиком». Собирается ли завод локализовывать производство, не уточняется.

Согласно пресс-релизу, перед началом установки на серийные автомобили новая трансмиссия прошла полный цикл испытаний на пятидесяти прототипах, которые в общей сложности прошли свыше 300 тысяч километров стендовых испытаний и 150 тысяч километров пробеговых испытаний.

Пока что «шестиступка» будет ставиться только на Lada Vesta, причём всех типов кузова, но предприятие не исключает, что в перспективе новая коробка передач будет устанавливаться и на другие автомобили Lada.