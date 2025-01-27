Рассориться с союзниками по западному полушарию — это интересный ход.

Вернувшись на прошлой неделе после четырёхлетнего перерыва в Белый дом, президент США Дональд Трамп решил прыгнуть с места в карьер: издал массу новых указов, отменил множество указов своего предшественника Джо Байдена, и в целом занял агрессивную позицию в вопросе внешней политики. Убедиться в этом смогла Колумбия, политическое руководство которой на полпути отказалось принимать в страну два самолёта с депортированными из США нелегальными мигрантами.

В качестве ответа на данное действие Колумбии Трамп заявил, что дал экстренное поручение администрации о принятии мер в отношении официальной Боготы.

Во-первых, в отношении колумбийских товаров, продаваемых в США, вводятся 25-процентные пошлины, которые в течение наступившей недели увеличатся до 50 %. Во-вторых, всем должностным лицам колумбийского правительства введён запрет на въезд в США, а визы аннулированы.

Кроме того, на таможне и на границе вводятся усиленные проверки всех колумбийских граждан и грузов. Также в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) будут введены санкции (рестрикции) в отношении банковских и финансовых операций.

Сложно сказать, зачем Трамп портит отношения с государством, которое на протяжении десятилетий считается союзником США в Южной Америке, но факт остаётся фактом.