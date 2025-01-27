Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп ввёл санкции против Колумбии за отказ принимать самолёты с депортированными мигрантами
Рассориться с союзниками по западному полушарию — это интересный ход.

Вернувшись на прошлой неделе после четырёхлетнего перерыва в Белый дом, президент США Дональд Трамп решил прыгнуть с места в карьер: издал массу новых указов, отменил множество указов своего предшественника Джо Байдена, и в целом занял агрессивную позицию в вопросе внешней политики. Убедиться в этом смогла Колумбия, политическое руководство которой на полпути отказалось принимать в страну два самолёта с депортированными из США нелегальными мигрантами.

В качестве ответа на данное действие Колумбии Трамп заявил, что дал экстренное поручение администрации о принятии мер в отношении официальной Боготы.

Во-первых, в отношении колумбийских товаров, продаваемых в США, вводятся 25-процентные пошлины, которые в течение наступившей недели увеличатся до 50 %. Во-вторых, всем должностным лицам колумбийского правительства введён запрет на въезд в США, а визы аннулированы.

Кроме того, на таможне и на границе вводятся усиленные проверки всех колумбийских граждан и грузов. Также в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) будут введены санкции (рестрикции) в отношении банковских и финансовых операций.

Сложно сказать, зачем Трамп портит отношения с государством, которое на протяжении десятилетий считается союзником США в Южной Америке, но факт остаётся фактом.

#сша #политика #санкции #колумбия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
20
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
205
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
37
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
19
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
+

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
05:06
Ты рофлишь? По твоей же ссылке ПК без операционки, стоимостью 164 999р. Накидал в конструкторе такой же ПК (корпус другой, такого же не нашел, взял первый попавшийся ардор с 4 вертушками) за 138 092р....
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
HP91
04:56
Каждый второй конечно покупает такие камни по 60 - 100 тыс рублей для игр в full hd , это конечно вверх "гениальности"
В свежем тесте Core Ultra 9 285K выдал на 36% меньше FPS в играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D
ebatorуа
04:52
что-то у латышей,часто стали рваться кабели.
В Балтийском море был повреждён подводный кабель между Латвией и Швецией
Робин Гудеичь
04:37
Смешной, претенциозный ценитель - разбирающийся в сортах говна.)))
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
Данил Забродин
04:24
Чтобы ам5 была перспективнее, нужно брать уже недешевую мат.пл., более дорогой б.п. в 85к уже не уложиться.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
stellsnake
04:16
Смысл в том что не надо заморачиваться с дисками, эмуляторами приводов, апскейлерами и вот это вот всё. Старую консоль подключить к современному телевизору вообще не тривиальная задача, а качество изо...
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
Blackengine
04:12
У нас во всех маркетах вес учитывается и увидел как прямо передомной мужик положил товар с таким же весом, но другой ценой.
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
stellsnake
04:11
Эта "приблуда" (Mister FPGA) эмулирует железо, с точностью до тактов. Качество эмуляции практически не уступает реальной железке.
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
Bernigan
04:06
амд то несомненно, но в общем то даже там можно просто настройки снизить. Ещё очень долго можно играть снижая настройки текстур и теней, о РТ и говорить нечего, 7600 не тянет. Ну в общем настройку тек...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
stellsnake
04:06
А там и делать ничего не придётся, учитывая что это Mister FPGA на котором УЖЕ есть рабочее ядро сатурна.
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем